Marinarii abandonaţi pe o navă arestată în portul Agigea, repatriaţi după zece luni

Sindicatul Liber al Navigatorilor şi Inspectoratul ITF România au anunţat repatrierea celor 9 marinari (8 ucraineni şi 1 rus) joi, 5 octombrie. Acest lucru se întâmplă după zece luni de stat în portul Agigea, timp în care vasul pe care aceştia navigau, Geo Star, a fost arestat.



”Navigatorii şi-au primit acum două zile salariile pentru 4 luni de la Asigurarea de Securitate Financiară făcută în baza convenţiei MLC 2006, iar restul de bani, până la data repatrierii îi vor primi din preţul care se va încasa din vânzarea navei Geo Star”, anunţă reprezentanţii Sindicatului Liber al navigatorilor.



După reţinerea navei în luna ianuarie, armatorul a dispărut lăsând ambarcaţiunea şi echipajul în abandon. ITF Romania alături de Sindicatul Liber al Navigatorilor au luat măsurile necesare pentru întreţinerea echipajului şi au iniţiat acţiunea în instanţă pentru recuperarea salariilor restante. În paralel, inspectorul ITF a făcut demersurile necesare pentru executarea Asigurării de Securitate Financiară pe care o avea nava la o societate din Rusia.



”Arestarea navei Geo Star, sub pavilion Togo, şi executarea Asigurării de Securitate Financiară sunt făcute în baza convenţiei MLC 2006, ratificată şi de România în anul 2015 şi aplicată corespunzător de Autoritatea Navală Română prin PSC. Această asigurare acoperă doar 4 luni de salarii şi bonusuri pentru navigatorii aflaţi la navă”, spun sindicaliştii.



Navigatorii de pe nava Geo Star nu şi-au mai văzut familiile de peste un an de zile, în acest timp au trăit la bord în condiţii improprii, familiile lor nu au avut niciun venit pe această perioadă. Echipajul a primit, conform Sindicatului Liber al Navigatorilor, aproximativ 60.000 de dolari din totalul de 142.500 de dolari cât are de recuperat.



