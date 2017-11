Mama româncei sechestrate şi violate 10 ani într-un beci în Italia: „Tătăl ei a fost student la Facultatea de Drept“

Familia Mihaelei locuieşte în comuna Cerchezu, din judeţul Constanţa. Mama sa, Maria Trofoşilă, mai are două fete: Cornelia şi Ancuţa.

Maria Trofoşilă este dintr-un sat din judeţul Vaslui. A venit în Dobrogea când fiica ei, Mihaela Maricela, avea cinci luni, în anul 1988. „Tatăl ei, Costică era student la Facultatea de Drept. Eu am doar zece clase, dar a văzut că sunt harnică şi frumoasă şi ne-am luat. Foştii mei socri însă nu m-au vrut, că eram săracă. Atunci, ca să nu îngreunez situaţia părinţilor mei, am luat fetiţa, m-am urcat în tren şi am venit la Cerchezu, unde aveam o soră“, povesteşte femeia. De tatăl copilului a aflat mai târziu că a murit într-un accident rutier.

Aici, în Dobrogea, a găsit un bărbat cu care a mai făcut doi copii, de care s-a despărţit între timp. Nici viaţa fiicei sale nu a fost mai uşoară. „Mihaela a plecat la 2 Mai să lucreze. Acolo a găsit un om cu care a făcut un copil. Familia băiatului era săracă, mama lui aduna de pe la gunoaie. Mi s-a făcut milă şi atunci aveam vaci, păsări şi fata mea a zis că vin să locuiască cu noi, la Cerchezu“, povesteşte femeia.

Dar problemele au început să apară şi atunci Mihaela a decis să plece în Italia ca să-şi scape familia de sărăcie. Între timp, tatăl copilului i-a dat în judecată pentru custodia celui mic şi a avut câştig de cauză. „Nu mi-am mai văzut nepotul de patru ani, că nu mai am voie“, plânge femeia.

O vreme, Mihaela i-a trimis bani, diverse sume în euro, pentru copilul ei, după care, nimic. Mama sa s-a dus inclusiv în Italia s-o caute. A lipit poze pe stâlpi şi a întrebat în stânga şi în dreapta. Nimeni nu ştia de fata ei. Parcă intrase în pământ.

„Acum, când am aflat că este în viaţă, mi s-a făcut rău când am aflat cum a fost ţinută şi că i-a dat să mănânce din gunoaie“, plânge femeia.

„M-am ţinut de fetele din 2 Mai cu care a plecat în Italia să-mi zică unde este fata mea, dar nu au vrut să-mi spună nimic. Nu mai credeam nimic. Mă gândeam că va veni, că o mai trece un an, doi... Am fost la biserici, am făcut colive şi am dat pomelnice, mă rugam la Dumnezeu să vină fata mea acasă. Unii îmi spuneau: «Fata ta e moartă, are un cap de cenuşă», dar eu niciodată nu mi-am pierdut speranţa că într-o zi va veni“, mărturiseşte mama Mihaelei.