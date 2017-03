Investitorul care a oferit cazare gratuită protestatarilor din Piaţa Victoriei, gonit din Vama Veche. Barul şi hostelul său, Pura Vida, au fost desfiinţate de fostul primar PDSR

Investitorul care a oferit protestatarilor din Piaţa Victoriei cazare gratuită în hostelurile sale din Bucureşti este gonit din Vama Veche. Fondatorul Pura Vida şi Little Bucharest, Tudor Maxim, s-a trezit luni că barul şi hostelul său situat pe aleea de pe plaja din Vama Veche sunt dezafectate. Proprietarul spaţiului este un fost primar din Limanu, Valentin Vlădescu, care a închiriat unui localnic din 2 Mai, Aurel Codreanu. Acesta deţine un depozit cu materiale de construcţie în satul său, a avut o plită de peşte lângă „Papa la Şoni“ şi vrea să revină în afaceri la Vama Veche.

Contract valabil până în 2019

Tudor Maxim este revoltat şi hotărât să facă plângere penală, spunând că are contracte în regulă pe clădire şi pe teren, denunţând şi lipsa de reacţie a Poliţiei din Vama Veche.

„Avem un contract de închiriere încheiat în 2013 până la 31 decembrie 2019 pe clădire, iar pentru terenul din jur, care era în concesiune de la primărie, Vlădescu se angajase să obţină toate autorizaţiile de funcţionare. În 4 ani am plătit chirie 68.000 euro şi am investit alte zeci de mii de euro. Proprietarul a făcut peste contractele noastre un contract cu altă firmă, localnică, iar luni au început să ne distrugă munca, au spart barul, ne-au distrus magaziile, ne-au luat rulota. Nu suntem primii care o păţesc aşa cu el. Sunt infracţiuni de violare de domiciliu şi de distrugere, iar Poliţia nu vrea să vină să constate pentru ca ambii sunt localnici. E dureros să vezi munca de ani de zile distrusă. Este un loc la care ţinem foarte mult, de aici a început totul, apoi ne-am extins în Bucureşti“, a declarat Maxim.

Nu este primul caz de afacere care a fost îndepărtată din Vama Veche: Piraţii s-au relocat, apoi au dispărut, Şoni a reuşit să se stabilească pe aceeaşi alee, ceva mai departe de locul iniţial, iar Club A a renunţat la Vamă.

Primarul-proprietar din Vama Veche

Valentin Vlădescu a fost primar în Limanu în perioada 1990-1996, din partea PDSR. Spune că întâi a fost numit, apoi a fost ales, dar s-a lăsat de politică atunci când a văzut că lucrurile tind să ia o turnură forţată în privinţa împărţirii pământurilor. „Eu sunt inginer agronom, am copii şi nu mi-a mai trebuit aşa ceva. Am ieşit eu din politică“, afirmă fostul primar care nu vede nicio legătură între partidul de guvernământ şi izgonirea investitorului Maxim.

„Este un litigiu comercial între două persoane, ce importanţă are partidul? Eu i-am făcut lui Maxim plângere penală la Poliţia Mangalia. Nu a plătit două facturi de lumină şi de apă, veneau tot pe numele meu, deşi trebuia să le treacă pe firma lui. M-am dus şi le-am plătit, ca să nu taie apa şi curentul. Contractul a expirat la 31 august 2016, i-am trimis două notificări la care n-a răspuns, nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, este neserios“, susţine Valentin Vlădescu.

El menţionează că terasa construită pe acel teren îi aparţine, deci are tot dreptul să îl scoată afară pe chiriaş. „Am obţinut terenul de la primărie în 1996, am construit pe el, dar după ce nu mai eram primar. Apoi am construit casa. Dar de ce mă întrebaţi toate astea? Pot să vă dau în judecată, mă faceţi să vorbesc urât“, a devenit suspicios primarul din anii ‘90-‘96.

Adio, Pura Vida!

De luni, 13 martie, Pura Vida, reperul din Vama Veche, nu mai există. Investitorul Tudor Maxim va apela la instanţă pentru a-şi recupera prejudiciul.

„Motivele invocate de fostul primar sunt nejustificate, am chitanţe doveditoare că am achitat acele facturi care au sume mici. Pentru rezilierea unui contract se merge în instanţă, apoi pe baza unei hotărâri judecătoreşti se ajunge la executorul judecătoresc pentru evacuare. El n-a făcut nimic din toate acestea, ci l-a reziliat unilateral, a distrus amenajările făcute de noi şi ne-a sechestrat din bunuri. Îl vom trage la răspundere pentru pagubele create şi pentru că vor folosi în continuare conceptul nostru, cu mici modificări. Ne vrem bunurile înapoi şi vom cere returnarea sumelor investite“, a precizat Tudor Maxim (foto dreapta).

Răspunsuri neoficiale de la oficiali

Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Constanţa cere adresă scrisă de la presă pentru a spune dacă acest caz este de competenţa sa. „Dacă colegii de acolo le-au spus reclamanţilor că speţa nu este de competenţa lor şi i-au îndrumat la Parchet, înseamnă că aşa este. Pentru detalii faceţi adresă scrisă şi vom vedea ce explicaţii vor fi date, depinde de cine întocmeşte răspunsul“, au precizat reprezentanţii IPJ pentru „Adevărul“.

Primarul PSD Daniel Georgescu din Limanu a declarat pentru „Adevărul“ că nu avea cunoştinţă despre conflictul de la Pura Vida, dar se va interesa de situaţia terenului pe care funcţiona terasa.

Pe aceeaşi temă:

FOTO VIDEO Vama Veche rămâne fără „La Piraţi“. Chetă pentru redeschiderea faimosului bar-simbol al rockerilor

Sezonul turistic va fi deschis în acest an la 15 aprilie. Primii turişti vor lua lumina de la malul mării