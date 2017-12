Femeia graţiată de Traian Băsescu, condamnată din nou. Făcea parte dintr-un grup de infractori care furau din casele bătrânilor

Magistraţii Tribunalului Constanţa au decis miercuri, 20 decembrie, să o condamne pe Garofiţa Mocanu, zisă Nela, la 5 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional. Alături de ea, magistraţii au condamnat mai multe persoane care au constituit un grup de infractori specializaţi în furtul din casele bătrânilor sau persoanelor nevoiaşe. Decizia nu este definitivă.



Infractorii operau prin metoda „pomană”, adică identificau persoane vârstnice şi sub pretextul oferirii de alimente de pomană în memoria unui decedat sau pentru a achiziţiona obiecte casnice, intrau în casele acestora şi furau bani sau bunuri.



Grupul a acţionat în mai multe judeţe ale ţării, fiind prinşi în judeţul Constanţa.



În anul 2014, preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat decretul de graţiere a Garofiţei Mocanu pentru restul rămas neexecutat din pedeapsa de trei ani de închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.



„Decizia domnului preşedinte Traian Băsescu are la bază motive umanitare. Doamna Garofiţa Mocanu este mamă a şase copii cu vârste cuprinse între un an şi 11 ani”, se arata în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.



Garofiţa Mocanu a mai fost reţinută şi în 2008 pentru furt şi apoi, în ianuarie 2010, a fost arestată din nou, pentru o lună.

