Cum pot vedea românii 12 nave legendare scufundate la peste 40 de metri. Traseele turistice subacvatice la epavele din Marea Neagră

Cinci trasee subacvatice au identificat specialiştii de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină GeoEcoMar din Constanţa, toate cu plecare din Portul Tomis. Desigur, în funcţie de fiecare agent de turism care oferă servicii de scufundări şi de solicitările turiştilor, aceste trasee pot fi reconfigurate. Proiectul „Rute Turistice Subacvatice Culturale in Vestul Marii Negre“ a costat 150 de mii de Euro şi a fost realizat în colaborare cu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi Institutul de Oceanologie al Academiei Bulgare, Varna.



Mircea Popa, de la Respiro Dive Center, face scufundări de 17 ani, el fiind scafandrul care a localizat, filmat şi fotografiat epavele în cadrul proiectului. „Vizibilitatea sub apă poate să fie de 15 metri sau de o jumătate de metru, depinde de zi. Dacă este agitată Marea Neagră nu poţi să ieşi în larg, nu ai adăpost dacă mergi la epave, nu ai insule, nu ai unde să te ascunzi de vânt“, spune scafandrul.



Epava Moskva, la 45 de metri adâncime



Cele 5 trasee turistice subacvatice, propuse de iniţiatorii proiectului, pleacă din Portul Tomis ajungând la epavele navelor Arkadia, submarinului SC 213, Paris, You Xiu, Sadu, Drake, Moskva, Medy, Unknown Cargo Ship Tuzla, submarin M, Maria Bacolitsa. Epavele se află la o adâncime cuprinsă între 22 şi 45 de metri.



Epava Moskva - FOTO Respiro Dive Center

„Moskva şi Sophie sunt cele mai spectaculoase epave. Moskva este distrugătorul rusesc din al 2-lea Război Mondial, păstrează încă tunurile pe ea, arată bine, iar Sophie este o vană de la sfârşitul secolului XIX, undeva prin 1890 construită, cu motor cu aburi. Este cu chila pe nisip“, spune Mircea Popa.



Nava de război Moskva a fost distrusă de un proiectil tras de Armata Română şi scufundat la o adâncime de 45 de metri travers de Tuzla, în vara anului 1941. A fost prima şi ultima încercare a ruşilor de a ataca România cu nave de suprafaţă.



În apele teritoriale româneşti se află şi submarinul rusesc SC 213, care a provocat cea mai mare tragedie în Marea Neagră scufundând nava Struma, în februarie 1942, care transporta evrei în Palestina. Submarinul se află la o adâncime de 36 de metri, în dreptul Midiei.

Epava YouXiu - FOTO Respiro Dive Center

Un alt submarin, din clasa Maliutka, descoperit recent, este travers de Costineşti. Se bănuieşte că a fost scufundat în aceeaşi perioadă cu Moskva. Tot în apele Mării Negre se mai află cargou Arkadia, scufundat în timpul războiului la o adâncime de 32 de metri, travers de Midia, epava navei Maria Bacolitsa, şi a cargoului Sophia, scufundat la începutul anilor 1900 şi care se află la o adâncime de 45 de metri travers de Tuzla.



Însă, cele mai accesibile epave pentru un scafandru începător sunt cele de la digul de sud al Constanţei. Navele Paris, You Xiu şi Sadu se află doar la o adâncime de 22 – 25 de metri. Primele două s-au scufundat în timpul unor furtuni puternice în anul 1995, iar Sadu în 1998.



Condiţii speciale pentru scufundare



În prezent, pe litoralul românesc sunt 16 centre de scufundări care pot instrui sau pot acorda asistenţă celor care doresc să viziteze adâncurile Mării Negre. „Numărul celor care fac scufundări nu este atât de mare în România deoarece s-au apucat de acest sport târziu faţă de Vestul Europei care fac din anii 50, iar noi facem din 95. Vin mulţi turişti din Ucraina şi din Rusia“, spune Mircea Popa.





FOTO Respiro Dive Center

În funcţie de depărtarea epavelor de Portul Tomis, sau de locul de plecare, costul unor astfel de excursii subacvatice diferă. Pentru a vedea YouXiu, Sadu, Paris costurile sunt de 60 de euro, dar pentru a ajunge să te scufunzi în zona epavelor Moskva sau Bocolitsa te costă 60-90 de euro. Toate scufundările se fac doar în prezenţa unui scafandru profesionist.



Pentru vizitarea epavelor turiştii trebuie să aibă brevet de scufundare. Primul nivel de brevetare, cel de Open Waters Diver, durează 4-5 zile şi îţi permite să mergi până la 18 metri pe timp de zi, în apă deschisă. Pentru a-l obţine, un turist trebuie să scoată din buzunar în jur de 300 de euro. Advance Open Water este brevetul care îţi permite scufundarea la 30 de metri (costă 250 euro şi durează încă 4-5 zile). Cu brevetul Advance Nitrox (4-5 zile/120 euro) un turist se poate scufunda până la 42 de metri, iar cu Advance Nitrox poate depăşi 45 de metri. Cursurile se fac în ordine, nu poţi trece la o etapă superioară daca nu ai absolvit cursul precedent.



„Aceste rute pot fi combinate. Noi am găsit locaţiile, am realizat hărţile şi traseele, iar firmele de scufundări şi agenţiile de turism vor trebui să le promoveze şi să le vândă ca şi pachete turistice“, spune managerul de proiect Caraivan Ghlicherie.

Pe aceeaşi temă:

Misterele scufundării distrugătorului Moskva în Marea Neagră: lovit de artileria românească sau torpilat de propriul submarin rusesc

Comorile acvatice de la Marea Neagră. Epave misterioase puţin cunoscute vor putea fi explorate turistic în premieră