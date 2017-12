Cum comentează românii plecarea lui Mazăre în Madagascar: „Şi-a asigurat fuga, are tot ce-i trebuie, ne-a fraierit”

Fostul primar al Constanţei a plecat din România în Madagascar, deşi se afla sub control judiciar. Poliţia a anunţat că Radu Mazăre nu s-a prezentat ieri, 30 decembrie, la sediul IPJ Constanţa pentru a semna în condica de prezenţă.



Conform unei scrisori, Mazăre anunţă că a cerut azil politic în Madagascar şi că se va întoarce în România atunci când va exista o „justiţie reală”.



Pe reţelele sociale reacţiile oamenilor nu au întârziat să apară. Pe pagina de Facebook Respect Radu Mazăre, cei mai mulţi comentatori laudă plecarea din România a fostului primar, susţinând aceeaşi idee a existenţei statului paralel.



„Nicuşor Constantinescu are cancer în ultimul stadiu şi e ţinut să moară în puşcărie fără tratament fiindcă nu a vrut să colaboreze cu statul paralel. Radu a fost mai norocos, a reuşit să plece din ţară legal, liniştit şi acum le dă cu tifla securiştilor statului paralel. Bravo lui”, scrie Daniel M.



„Domnul Mazăre <<jos pălăria>> pentru curajul Dumneavoastră. Toţi ştim ce se întâmplă, dar nimeni nu are curaj să spună lucrurilor pe nume. Felicitări pentru curaj”, îi transmite Gabriela M.



Şi George I. laudă decizia fostului primar al Constanţei: „Bravo Radu Mazăre! Ruşine statului mafiot care fabrică dosare nefondate numai pentru a hărţui şi discredita oameni care fac ceva bun pentru ţară, în comunitatea lor şi au voce curată împotriva dăunătorilor păcii şi al unui trai decent”.



Nu aceeaşi opinie o are Cornelia care scrie: „A furat cât a putut, a prins 3-4 mandate, amăgind electoratul, şi-a asigurat fuga, are tot ce-i trebuie, ne-a fraierit, nu uitaţi este tot psd –ist”.



„Oricum nu scapă şi de se ascunde în gaură de şarpe”, comentează Emil.



Pe un alt grup de discuţii, Si eu sunt fan DNA, oamenii sunt revoltaţi, dar tratează cu ironie această situaţie. „Ne cam fug elitele experte în manevrarea banului public”, scrie Ileana, iar Jesika ne asigură că „nu a fugit. E dus în schimb de experienţă! Apoi, când dă căldura se va întoarce cu câteva fete exotice, frumos dezbrăcate care să le arate celor veniţi la mare, la Constanţa, noi dansuri şi care alegorice”.



Nicu G. consideră că plecarea lui Mazăre din România face parte dintr-un plan contra justiţiei. „Normal că a fost lăsat, sfătuit, ajutat, să fuga! Nu cred că prietenul Dragnea este străin de asta! Totul pare să facă parte dintr-un plan contra justiţiei! Când nu va mai fi justiţie se vor întoarce şi el şi Ghiţă, şi vor ocupa funcţii importante în statul Român”.



Nici constănţenii care l-au ales primar de mai multe ori pe Radu Mazăre nu scapă de criticile oamenilor. „… ăsta a făcut ce a vrut în marele oraş Constanţa, poarta cea mai importantă a ţării, oare ce fel de oameni sunt constănţenii?”, se întreabă Ştefania.

