Ce aşteaptă investitorii de la noul Minister al Turismului: „Staţiunile de interes naţional să nu mai ajungă nişte cartiere de blocuri“

Investitorii din turism salută înfiinţarea unui minister de resort, de la care aşteaptă măsuri care să ducă la dezvoltarea acestui domeniu. Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) oferă şi cifre: peste 300.000 de persoane sunt angrenate în această ramură a industriei, care a generat în ultimii 25 de ani investiţii de peste 10 miliarde de euro, în proporţie de mai mult de 99% private.

„Turismul are nevoie de un minister propriu, de sine stătător, dar înfiinţarea acestuia trebuie să fie urmată de o serie de măsuri care să ajute la dezvoltarea acestui domeniu. România are nevoie mai mult ca oricând să-şi schimbe imaginea unei ţări cu politicieni corupţi, care exportă doar forţă de muncă ieftină. Sper ca noul ministru să înţeleagă că e foarte important nu că a obţinut un scaun, ci că are obligaţia să repună România pe harta turistică internaţională, iar acest lucru nu se poate întâmpla decât în urma unei strategii bine definite şi a unei comunicări pe măsură cu mediul de afaceri“, a declarat Mohammad Murad, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).

Patronatele din turism speră că primul pas făcut de PSD, prin înfiinţarea Ministerului Turismului, să nu fie şi ultimul. „Sunt convins că PSD nu s-a gândit la un minister în care este nevoie doar să dea salarii şi să aibă birouri, ci îi va pune la dispoziţie şi fondurile necesare pentru a putea avea rezultate. Avem nevoie de rezultate. Acum nu putem decât să comentăm pozitiv acest prim pas, dar nu ne vom da la o parte dacă va fi cazul să criticăm“, a adăugat preşedintele FPTR.

Ministrul Turismului, constănţeanul Mircea Titus Dobre, este primit cu încredere de investitori. „Din experienţa patronatelor din turism, atunci când a fost vorba de impozitul forfetar, Mircea Dobre s-a implicat ca deputat şi a reuşit, împreună cu FPTR, să ducă acest proiect până la capăt. Deci are o bilă albă de la noi privind această experienţă comună“, a spus Mohammad Murad.

În opinia FPTR, noul ministru ar trebui să invite toate patronatele din turism şi toţi cei implicaţi în acest domeniu să stabilească împreună un calendar de acţiuni, privind elaborarea strategiei de promovare.

„Considerăm că bugetul de promovare al turismului de anul trecut, de doar 2 milioane de euro, este unul derizoriu, care nu acoperă nici măcar participarea României la târgurile internaţionale de turism“, a este de părere Murad.

FPTR consideră că sunt patru aspecte care trebuie rezolvate urgent.

În primul rând, este vorba despre o strategie de promovare pentru a pune România pe harta turistică internaţională.

Totodată, este nevoie şi de definirea corectă a ceea ce înseamnă o staţiune turistică de interes naţional, astfel încât acestea să nu mai fie lăsate să se transforme în cartiere de blocuri. Din toate punctele de vedere, urbanistic şi administrativ, staţiunile ar trebui să aibă o linie pe care să o urmeze.

Un alt aspect este găsirea unei formule corecte privind forţa de muncă. Turismul românesc are nevoie de o soluţie prin care angajaţii să poată fi ţinuţi în ţară printr-o serie de avantaje salariale.

Crearea unui mediu de afaceri curat, responsabil, cu obligaţii şi drepturi este o altă aşteptare a patronatelor de la noul Guvern.

„Dacă un funcţionar îţi întârzie o autorizaţie un an sau doi, ar trebui să răspundă. Dacă oamenii de afaceri au o serie de obligaţii, corect ar fi să aibă şi nişte drepturi“, a declarat preşedintele FPTR.

