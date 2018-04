Autocamion răsturnat în sensul giratoriu de la Agigea. A intervenit descarcerarea

Accidentul s-a produs în sensul giratoriu de la Agigea, adică intersecţia A4 cu DN 39 (Constanţa-Mangalia).



Autocamionul, înmatriculat în judeţul Giurgiu, transporta fier vechi către Portul Constanţa, iar în timpul virajului s-a răsturnat.



Pentru salvarea şoferului, care a rămas încarcerat în cabină, au intervenit pompierii ISU Dobrogea de la Detaşamentul Palas, la faţa locului sosind şi o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa.



„La data de 25 aprilie, în jurul orei 05:30, un bărbat, in vârstă de 58 de ani, a condus cap tractor marca Volvo, care tracta o semiremorca, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, 0,69mg/l, în localitatea Agigea, dinspre Bucureşti către Constanţa, ajungând la intersecţia cu sens giratoriu A4 - DN39, nu a adaptat viteza necesară virajului, ocazie cu care s-a răsturnat pe partea dreapta in sensul giratoriu. A rezultat vătămarea corporală uşoară a conducătorului auto”, spun reprezentanţii IPJ Constanţa.

Şoferul a fost transportat la Spitalul Judeţean.



Poliţia a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului

