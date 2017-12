VIDEO Povestea unui fiu de terorist: „Nu ştiu cum e să fii gay, dar ştiu pe pielea mea ce înseamnă să fii judecat pentru ceva dincolo de voinţa ta“

„Când aveam şapte ani a început să se schimbe atmosfera din familie“, povesteşte Zak Ebrahim celor adunaţi la un eveniment TED ca să-l asculte. Tânărul, un înfocat activist pentru pace, mărturiseşte că s-a născut în SUA, la Pittsburgh, în 1983. Tatăl său, un inginer egiptean, iar mama, învăţătoare.

Spune că era mic când tatăl său i-a arătat o faţă a Islamului pe care puţini musulmani o văd. Mult mai târziu a aflat că tatăl său fusese implicat în acte de terorism şi asasinate: l-a ucis pe rabinul Meir Kahane, liderul Ligii Apărarea Evreilor, a complotat cu alţii în tentativele de distrugere a unor tuneluri, sinagogi şi a sediului central al ONU din New York. Un informator FBI le-a dejucat planurile. Tatăl său, pe numele real El-Sayyid Nosair, a fost condamnat pentru implicarea în bombardarea în 1993 a World Trade Center.

Înainte cu câteva luni ca tatăl să fie arestat, acesta l-a dus la un poligon de tragere pentru nişte exerciţii la ţintă. Alături erau şi nişte amici de-ai lui El-Sayyid Nosair.

„Când mi-a venit rândul să trag tata m-a ajutat să pun arma la umăr şi mi-a explicat cum să ochesc ţinta pusă la vreo 30 de metri. Ultimul glonţ pe care l-am tras atunci a nimerit becul portocaliu de pe ţintă. Spre mirarea tuturor, mai ales a mea, toată ţinta a izbucnit în flăcări. Unchiul meu s-a întors spre ceilalţi şi le-a spus în arabă: «Ibn abuh». «Aşa tată, aşa fiu». Pe toţi i-a distrat copios comentariul, dar abia peste câţiva ani am înţeles şi eu de ce li se părea aşa amuzant. Credeau că văd în mine aceeaşi distrugere de care era capabil tata. Oamenii aceia aveau să fie condamnaţi pentru furgoneta cu 700 de kilograme de explozibil parcată în subsolul turnului nordic din World Trade Center şi care explodând a ucis 6 oameni şi a rănit peste 1000. Ei sunt oamenii pe care îi admiram. Ei sunt oamenii pe care îi numeam «ammu», adică «unchi»“, mărturiseşte Zak, potrivit traducerii lui Adrian Dobroiu şi Arianei Bleau Lugo de pe ted.com.

Trezirea

Mutatul foarte des, de 20 de ori în 19 ani, lipsa prieteniilor pe care nu le putea lega din pricina schimbărilor de domiciliu şi idiele tatălui său i-au dat peste cap viaţa. Participarea la Convenţia Naţională de Tineret din Philadelphia a fost punctul culminat care l-a ajutat să nu meargă pe drumul tatălui său.

„Fusesem crescut să judec oamenii după criterii arbitrare, ca rasa şi religia“, spune acesta.

Grupul din care făcea parte la convenţia amintită avea ca temă violenţa tinerilor. Membrii respectivului grup proveneau din medii sociale foarte diferite, iar la sfârşitul Convenţiei se împrietenise cu un băiat, evreu de etnie. „Nu mai avusesem nici un prieten evreu şi sincer mă simţeam mândru că reuşisem să depăşesc o barieră care aproape toată viaţa mi se sugerase că ar fi insurmontabilă“, adaugă activistul.

Munca într-un parc de distracţii i-a oferit ocazia să întâlnească oameni din diferite credinţe şi culturi, fapt ce şi-a pus amprenta asupra caracterului său.

„Aproape toată viaţa mi se spusese că homosexualitatea ar fi un păcat, şi deci că toate persoanele gay au o influenţă negativă. Întâmplarea a făcut să am ocazia să lucrez cu cîţiva artişti gay dintr-un spectacol. Curând am constatat că mulţi eraucei mai binevoitori şi toleranţi oameni pe care i-am cunoscut. Faptul că am fost intimidat la şcoală a creat în mine o empatie pentru suferinţa altora şi mi s-ar părea foarte nenatural să mă port cu oamenii buni altfel decât aş vrea să se poarte lumea cu mine. Din cauza asta am putut să contrastez stereotipurile primite cînd eram copil cu experienţele şi relaţiile din viaţa reală. Nu ştiu cum e să fii gay, dar ştiu pe pielea mea ce înseamnă să fii judecat pentru ceva dincolo de voinţa ta“, subliniază Zak Ebrahim.

Seară de seară se uita la emisiunea „The Daily Show“ şi a realizat că rasa, religia sau orientarea sexuală a cuiva nu au nici o legătură cu calitatea caracterului.

„Zak Ebrahim nu e numele meu adevărat. L-am schimbat cînd ne-am hotărât să rupem legătura cu tata şi să începem o viaţă nouă. Atunci de ce mă deconspir şi poate mă pun în pericol? E simplu. O fac cu speranţa că, într-o zi, cineva împins să recurgă la violenţă îmi va auzi poate povestea şi va înţelege că există o cale mai bună, că eu, deşi mi s-a inculcat o ideologie violentă şi intolerantă, nu am devenit un fanatic. În schimb, prefer să-mi folosesc experienţa pentru a lupta împotriva terorismului, împotriva bigotismului. Fac asta pentru victimele terorismului şi pentru apropiaţii lor, pentru marea durere şi nenorocire în care i-a aruncat terorismul. De dragul victimelor voi lua poziţie împotriva acestor fapte iraţionale şi voi condamna acţiunile tatălui meu. Prin acest simplu fapt unt dovada vie că violenţa nu este inerentă în religia sau rasa cuiva şi că fiul nu trebuie să calce pe urmele tatălui. Eu nu sunt tatăl meu“, mărturiseşte speakerul TED la finalul discursului său.

