VIDEO Concertul Sting la Cluj, „o afacere de familie”: a făcut show alături de fiul său şi de fiul chitaristului Dominic Miller

Cluj-Napoca a fost punctul final al turneului Sting „57th & 9th” de promovare a celui mai recent proiect muzical al artistului, albumul rock cu acelaşi nume. „Tocmai am terminat ultimele 120 de spectacole în turul „57th & 9th”. Am cântat în faţa a peste 800.000 de oameni şi n-am anulat nici un spectacol. Vă mulţumim că ne sprijiniţi, mai ales fanilor care au venit de mai multe ori la concert. Vă ştiţi voi care sunteţi. Ca de obicei, sunt fericit şi recunoscător. Ne vedem data viitoare”, a postat Sting pe pagina sa de Facebook la câteva ore după terminarea concertului. Pe scena Sălii Polivalente din Cluj a urcat un live band din care fac parte Dominic Miller (chitară) şi fiul său Rufus Miller, fiul lui Sting, Joe Summer – care a deschis concertul, Josh Freese (tobe) şi acordeonistul Percy Cardona (The Last Bandoleros).

Afacere de familie

„Ca pe CD” – asta au exclamat mulţi dintre cei circa 10.000 de spectatori aflaţi în Polivalenta clujeană. Spectacolul a fost deschis, de la ora 20.00, de fiul său de 40 de ani, Joe Summer, care seamănă foarte mult cu tatăl său, atât fizic, cât şi din punct de vedere vocal. În jurul orei 21.00, pe scenă a urcat Sting, concertul debutând cu o versiune cu accente reggae a celebrei piese „Englishman în New York”. „Mulţumesc mult” – a răspuns el în română spectatorilor care au făcut o atmosferă superbă la Polivalentă. Apoi a introdus trupa, moment în care spectatorii au mai făcut o dată cunoştinţă cu Joe Summer, „fiul meu” – aşa cum a fost prezentat de Sting, şi care a continuat ca backing vocalist. La câteva melodii Joe Summer a ieşit în faţă pentru a împărţit microfonul cu tatăl său. Efectul a fost interesant: spectatorii l-au văzut pe Sting de 66 de ani şi o variantă mai tânără a acestuia, cu voce şi înfăţişare aproape identice. Un alt duet „în familie” s-a consumat la concert: vechiul colaborator al lui Sting, chitaristul Dominic Miller, şi fiul acestuia Rufus Miller, de asemenea chitarist.

„Oldies but goldies”

La fel ca la concertul Depeche Mode, care a avut loc în urmă cu câteva luni pe Cluj Arena, publicul din România a vibrat cel mai tare la melodiile devenite deja clasice precum: Englishman in New York, Roxane, Walking on the Moon, Message in a Bottle, Desert Rose, Shape of my Heart sau Fields of Gold. Una peste alta concertul de circa o oră şi jumătate a fost extrem de reuşit.

Sting a demonstrat că la cei 66 de ani ai săi se menţine într-o formă excelentă atât fizic, cât şi vocal. Concertul s-a terminat cu un singur bis - piesa „Fragile”, după care Sting a mulţumit publicului şi a părăsit Polivalenta.

Îmbrăcat simplu, în blugi şi tricou, fără a apela la efecte video, cu un spectacol vizual spartan, rockerul a reuşit să ridice publicul în picioare cu vocea lui inconfundabilă şi cu un concert care a stârnit mari nostalgii publicului 30/40 plus prezent la Polivalentă.