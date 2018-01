Turism de lux în Cambodgia, cu ajutorul unui român: are un hotel plutitor şi o fermă de bambuşi

Inginer mecanic de meserie, Valentin Pawlik a încercat prima dată să-şi facă propria afacere în România. Se întâmpla în urmă cu 20 de ani, dar lucrurile nu au mers aşa cum îşi dorea. A fost, totuşi, un pas înainte, spune el, convins că experienţa i-a folosit. „Eram mai tânăr, nu ştiam foarte multe despre afaceri şi am făcut şi o greşeală. Mi-am deschis o mică fermă de ciuperci, dar n-a mers. Am deschis-o iarna, plus că pe atunci nici nu exista o piaţă de desfacere serioasă în ţară“, a rememorat Pawlik.

Hotel plutitor

Ulterior, el a decis să se concentreze pe cariera de inginer. Şi fiindcă avea ambiţii mari, a ales capitala Franţei, Paris, unde a urmat o serie de cursuri postuniversitare. Dar n-a fost să fie! „Era prin 2001 şi piaţa muncii nu era deschisă pentru români. Şi a fost şi foarte greu să profesez în domeniul meu. Pe atunci nu te puteai angaja la ei fără să ai drept de muncă. Iar dreptul de muncă îl primeai doar dacă te angajau. Pe scurt, era o situaţie imposibilă, un cerc vicios“, a povestit Valentin.





Totuşi, ulterior s-a dovedit că n-a ales chiar degeaba Parisul. Un amic francez i-a propus un job bun, dar într-un domeniu în care nu avea deloc experienţă. Aşa a ajuns să se angajeze la o firmă de turism pariziană care organiza croaziere fluviale tocmai în Cambodgia, pe Mekong. N-a stat prea mult pe gânduri şi a acceptat, iar apoi, în 2004, a pornit în aventura vieţii. Cum n-a avut niciun fel de probleme cu adaptarea, în scurt timp el a devenit director general al firmei franceze, iar cu timpul şi-a făcut şi alte cunoştinţe. A strâns bani şi a acumulat experienţă, aşa că era pregătit pentru următoarea etapă. Una riscanta şi deloc uşoară: deschiderea propriei afaceri în Cambodgia.

Cu banii strânşi şi cu sprijinul unui investitor american, Valentin şi-a deschis un hotel de lux în 2009, 4 Rivers Floating Lodge, într-o zonă mirifică, lângă junglă, pe malurile Tataiului. Investiţia s-a apropiat de 1,4 milioane de dolari, dar a meritat fiecare bănuţ. „Am deschis un hotel plutitor pe apă, montat pe o platformă. E vorba de mai multe cabane, un fel de corturi de lux special amenajate, iar investiţia a ajuns la 1,4 milioane de dolari. Afacerea merge bine, anual am o rată de ocupare undeva la o medie de 70%“, a explicat Pawlik.





Lăudat în presa din Marea Britanie

Britanicii, altfel rezervaţi în astfel de situaţii, s-au arătat entuziasmaţi de condiţiile întâlnite. Jane Dunford, de la „The Guardian“, a scris despre „ideea strălucitoare a românului Valentin Pawlik“ şi despre „corturile superluxoase şi condiţiile excelente oferite în mijlocul junglei“. Preţurile nu sunt chiar pentru orice buzunar: o singură noapte costă 270 de dolari, dar nu duce lipsă de turişti. Cei mai mulţi vin din ţări ca SUA, Australia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Franţa, dar şi din alte ţări. În schimb, până în prezent n-a avut niciun turist român. Chiar şi aşa, Valentin a găsit români în Cambodgia.





„Suntem un fel de gaşcă, sunt eu şi încă cinci români care lucrează în conservarea pădurilor de aici. Au un job frumos, dar destul de periculos pentru că sunt şi mulţi braconieri în junglă. Pericolele îi pândesc la tot pasul, nu e deloc simplu pentru ei. Când au posibilitatea, în timpul liber, conaţionalii mei vin pe la mine şi mai petrecem împreună. Le mai prepar nişte sarmale, mă pricep binişor la asta“, a mai afirmat Valentin Pawlik.

A investit două milioane de dolari într-o fermă de bambuşi

Şi pentru că simţea nevoia unei noi provocări, românul a decis să mai înceapă o afacere. La începutul anului a investit într-o fermă de bambuşi. Investiţia s-a cifrat la două milioane de dolari. „Am luat 75 de hectare de teren pentru 20 de ani, iar pe o bună parte din suprafaţă am plantat bambus. Anul viitor urmează să plantez şi pe restul suprafeţei rămase“, a mai spus Valentin.





Tot în Cambodgia a întâlnit-o şi pe Ana, o filipineză cu care s-a căsătorit după numai şase luni de când s-au cunoscut. Împreună au şi doi copii, Cristian, în vârstă de 7 ani, şi Adrian, care a împlinit 11 ani. „Am cunoscut-o pe Ana la scurt timp după ce am ajuns în Cambodgia. Nu ştiu dacă a fost dragoste la prima vedere, dar ştiu că am fost foarte hotărât şi am cerut-o în căsătorie după şase luni“, a povestit cu umor Valentin.





În casa familiei Pawlik se vorbeşte limba engleză, dar soţia sa învaţă şi limba română. „Ana a făcut nişte cursuri de limba română prin Skype, dar băieţii nu o vorbesc prea bine. Acasă vorbim mai mult în engleză, iar copiii urmează cursurile unei şcoli în limba franceză“, a explicat Valentin.

Ţara libertăţii

Aflat de 13 ani în Cambodgia, el se declară îndrăgostit de tot ceea ce înseamnă patria sa adoptivă. Îi plac oamenii, peisajele şi tot ce ţine de această ţară, dar cel mai mult apreciază sentimentul de libertate.

„Oamenii sunt simpli, dar prietenoşi. Nu-i vezi încruntaţi pe stradă şi nici nemulţumiţi, deşi mulţi dintre ei sunt foarte săraci. Iar ţara este foarte primitoare, nu trebuie decât să-ţi reînnoieşti anual permisul de şedere. Ca străin ai multe facilităţi atunci când îţi deschizi o afacere, iar cel mai important este că nu trebuie să stai la cozi şi să baţi zeci de drumuri pentru aprobări. Iar natura este absolut încântătoare. Pot spune că sunt norocos că trăiesc aici, într-o ţară aşa de frumoasă. Plus că în Cambodgia te simţi cu adevărat liber, poţi face aproape orice, nici măcar poliţişti nu vezi pe străzi, ei lucrează doar până la ora 17.00. Chiar şi aşa, n-am auzit să fie crime sau tâlhării“, a mărturisit Valentin.

În schimb, la minusuri ar trece faptul că în Cambodgia nu se pune deloc accentul pe cultură, dar şi traficul haotic: „Aici nu există nici măcar o operă, au un singur teatru, iar muzica lor nu-mi place prea mult. Şi traficul este ciudat, nu se respectă nicio regulă. Aproape 90% din cei care conduc nu au nici măcar carnetul de şofer. Tot timpul trebuie să fii atent că intră unii pe contrasens, poate să fie periculos“.

Deşi se declară îndrăgostit de Cambodgia, el ia în calcul şi revenirea în ţară. Dar nu oricând şi oricum, ci doar atunci când va împlini 50 de ani: „Vreau să mă pensionez la 50 de ani şi să mă întorc acasă. Voi călători cât voi putea de mult, aş vrea să-mi iau familia şi să facem ocolul lumii. O să-mi las un om de încredere în Cambodgia ca să-mi conducă afacerile, iar eu o să ajung şi pe acolo de câteva ori pe an“, mai spune Valentin.