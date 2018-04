Superstarul uitat al României lui Ceauşescu, descoperit de cotidianul britanic The Guardian

Rodion Roşca Foto: Jazz in the Street 2017

The Guardian a publicat miercuri, 11 aprilie, un interviu cu Rodion Roşca, un muzician în vârstă de 65 de ani, despre care spun că „a creat o carieră din nimic“.

„România era o ţară sat, ştii ce vreau să spun?“, îi zice Rodion jurnalistului de la The Guardian.

„Au fost mulţi ţărani care trăiau în sate, care lucrau în Securitate şi Poliţie. Nu le plăceau studenţii şi oamenii care ţineau cont de modă şi aveau părul lung. Erau foarte supăraţi de oamenii din oraşe. Le plăceau muzica populară. Şi erau foarte, foarte nervoşi pe oamenii care ascultau alte tipuri de muzică. Mulţi părinţi au făcut greşeala de a tăia părul fiilor lor când dormeau - o mare traumă pentru tineri. Acesta a fost motivul pentru multe crime comise de copii împotriva părinţilor lor. Acesta este un fapt. Au făcut o mare greşeală tăindu-le părul. Au fost oameni care s-au sinucis“, le-a povestit Rodion.

The Guardian mai scrie că Rodion, muzician şi colecţionar de înregistrări, a creat „prima trupă de o singură persoană din România“ - Rodion GA - înregistrând muzică în anii 70-80, îmbinând, uneori, în aceeaşi piesă, mai multe stiluri precum psihedelic (un stil al muzicii rock), metal, electronic.

Clujeanul mărturiseşte jurnalistului britanic că a studiat muzica în copilărie, dar sunetul aparte ale Rodion GA se datorează experimentelor sale cu electronicele „într-o ţară unde bunurile de consum erau o raritate“. Mai afirma că nu există difuzor în lume pe care să nu-l poată repara şi că a făcut pâlnii din hârtie pe post de difuzoare.

Câteva dintre cântecele sale au fost lansate pe compilaţii la casa de discuri de stat Electrecord.

„Mama mea a fost atât de fericită că băiatul ei a cunoscut succesul, în cele din urmă. Când a descoperit că postul de radio mi-a transmis muzica, ea s-a îmbrăcat şi sa dus la vecini şi le-a spus: « Astăzi, băiatul meu va cânta la radio! Ascultă la ora cinci! Este cel mai bun din România! » “, a mai declarat acesta publicaţiei britanice.

Rodion mai povesteşte că nu a avut niciodată probleme cu autorităţile şi că nu a folosit niciodată versuri împotriva regimului. „Nu am scris niciodată versuri împotriva regimului. De ce? Pentru că mama mea a pierdut deja doi copii şi am fost singurul care a rămas“, mai zice Rodion.

În 1979 ajunsese destul de popular. Însă în 1989, mama lui, Rozalia, a murit şi şi-a pierdut plăcerea de a mai cânta. „Nu câştigam destui bani din activitatea asta“, a zis el. Acum regretă că a renunţat: „a fost una dintre cele mai mari greşeli ale vieţii mele. M-am oprit din muzică când eram cel mai bun“.

Rodion mai spune că are cancer la ficat. „Sunt foarte, foarte trist acum. Nu există nici o modalitate de a răspunde la asta“, a mai declarat el pentru The Guardian.

Rodion a mai susţinut concerte. Unul dintre ele a fost în toamna anului trecut la Jazz in the Street, eveniment gândit şi pus în practică de organizatorii Festivalului Jazz in The Park.

Rodion la Jazz in The Street FOTO: Jazz in The Street 2017

