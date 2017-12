Singurul concurs din lume unde poţi câştiga greutatea nevestei în bere. Trebuie să supravieţuieşti unui traseu de 253 de metri

Cupluri din toată lumea, căsătorite sau nu, iau parte an de an la o întrecere atipică în Finlanda: un campionat mondial de cărat nevasta, Wife Carrying World Championship în engleză.

Traseul este de circa 253 de metri, are obstacole, iar partenerul trebuie să-şi care soţia sau iubita - în spate, pe braţe - pe pământ, pe nisip şi în apă. Partenera, spun cei de la euronews.com şi cei ce se ocupă de organizarea ineditului eveniment pe site-ul Campionatului, trebuie să fie majoră şi „poate fi a ta sau a vecinului“. Oricum, ar fi indicat ca ea să cântărească 49 de kilograme. Dacă are mai puţin organizatorii îi vor da un rucsac ca să poate ajunge la cele 49 de kilograme.

Pe lângă distracţie, acest campionat are, printre premii, unul la fel de inedit ca şi conceptul de la care s-a plecat: greutatea în bere a partenerei, scrie Bussines Insider.

Ideea acestei întreceri neobişnuite îi aparţine lui Eero Pitkänen, un angajat al Primăriei oraşului Sonkajärvi pe postul de secretar la Departamentul de Cultură. Deciziile privind competiţia internaţională se iau de către un consiliu alcătuit din angajaţi ai Primăriei Sonkajärvi, companii, ONG-uri şi persoane private. Campionatul se organizează în oraşul finlandez, în fiecare an, din 1991 cu ajutorul voluntarilor.

Potrivit organizatorilor întrecerii, singurul echipament permis este o curea:

„Concurenţii nu au voie să poarte tocuri înalte sau alte pantofi care ar putea cauza răniri. (...) Încălţămintea concurenţilor va fi verificată înainte de cursă. (...) Câştigătorul este cuplul care completează cursul în cel mai scurt timp“. Însă regula de bază a competiţiei este următoarea: toţi participanţii trebuie să se distreze.

Există şi o categorie în cadrul competiţiei unde se pot înscrie vârstnici. Participarea se face contra unei taxe anunţate din timp.

Campionatul Internaţional de Cărat Nevasta FOTO: eukokanto.fo/Pekka 2016 Hokakoki

Deşi o astfel de competiţie a apărut prima dată în Finlanda, unde e considerată un sport, întreceri similare se organizează în alte părţi ale globului, în state precum SUA, Australia.

„Testarea unei relaţii de cuplu capătă un nou sens la concursul de cărat nevasta, unde soţul trebuie să parcurgă un traseu istovitor, cu obstacole în timp ce-şi cară partenera“, astfel îşi încep cei de la DailyMail reportajul făcut la faţa locului, în 2016, în Finlanda, când cupluri inclusiv din Japonia, Rusia şi SUA se luptau pentru prima poziţie a podiumului. Concluzia jurnaliştilor: „Căratul nevestei face bine relaţiei tale“.

Bizara competiţie ar avea în spate o legendă: banda de tâlhari Ronkainen The Robber din Finlanda era cunoscută în secolul al XIX-lea pentru jafurile sale şi „obiceiul“ de a fura femei, scrie The New York Post într-un material despre o competiţie similară organizată în State, în statul Maine. Premiul concursului din SUA: bani şi bere.

Într-un alt stat american, Dakota de Sud, premiul constă în greutatea în bere a partenerei, ca şi unul din premiile Campionatului din Finlanda - potrivit fredericksd.com/wife-carrying, căratul nevestei este considerată un sport practicat în mai multe zone ale globului şi face parte din Cartea Recordurilor.

Imagini de la ediţia din 2017 credit video: Youtube Surrridge Films Gmbh

