Scrisoarea deschisă a UBB către ministrul Educaţiei: „Noi luăm datele în serios şi nu ne jucăm cu cifrele şi informaţiile în acest context important“

Conducerea celei mai mari universităţi din ţară ca număr de studenţi, UBB Cluj, a adresat o scrisoare publică ministrului Educaţiei Naţionale în care îşi exprimă nemulţumirea legat de atitudinea ministerului faţă de marile universităţi tradiţionale din România.

Universitarii clujeni sunt nemulţumiţi şi legat de răspunsul oferit de ministrul Valentin Popa la solicitările formulate de universităţi.

„Am urmărit cu atenţie conferinţa dumneavoastră de presă, aşteptând răspunsurile la probleme ridicate de Universitatea Babeş-Bolyai în Scrisoarea Deschisă către Guvernul României. În ciuda intenţiei dumneavoastră de clarificare, din păcate, nu aţi fost susţinut adecvat de echipa dumneavoastră de colaboratori/consilieri, răspunsurile bazându-se pe sofisme şi/sau pe date eronate/învechite“, se arată în documentul redactat miercuri, 18 aprilie, de reprezentanţii UBB şi adresat ministrului Educaţiei.

Aceştia mai precizează că explicaţiile oferite de ministru ca să justifice reducerea numărului locurilor bugetate nu oferă o abordare reală a situaţiei existente în mediul universitar.

În urmă cu câteva zile, UBB a adresat o scrisoare publică şi către Guvernului României.

Textul integral al scrisorii publice, adresat ministrului Educaţiei:

„Răspunsul UBB în urma conferinţei MEN privind repartizarea locurilor bugetate

Domnule Ministru,

Am urmărit cu atenţie conferinţa dumneavoastră de presă, aşteptând răspunsurile la probleme ridicate de Universitatea Babeş-Bolyai în Scrisoarea deschisă către Guvernul României. În ciuda intenţiei dumneavoastră de clarificare, din păcate, nu aţi fost susţinut adecvat de echipa dumneavoastră de colaboratori/consilieri, răspunsurile bazându-se pe sofisme şi/sau pe date eronate/învechite. Iată, punct cu punct, sofismele şi datele eronate/învechite despre care vorbim.

Ne spuneţi că alocarea locurilor bugetate trebuie să se bazeze pe domenii prioritare şi pe incluziune socială. Aşa este. Dar prin modul în care aţi luat deciziile de repartizare a locurilor bugetate ratăm tocmai implementarea corectă a acestor măsuri importante. Toţi suntem conştienţi de necesitatea unei politici de distribuire a locurilor care să fie concordantă cu nevoile ţării (domenii prioritare/incluziune) şi care să ne integreze în demersurile europene (pentru a fi mai competitivi academic şi economic). Noi am propus, acceptăm şi susţinem o astfel de politică. Dar, în logica învăţământului centrat pe student.

În ceea ce priveşte incluziunea socială, oare tinerii din zona rurală nu ar avea o şansă mai mare dacă ar studia în marile centre universitare? Nu le-ar creşte astfel şansa la emancipare socială şi la un dinamism mai mare pe piaţa europeană a muncii? În ceea ce priveşte domeniile prioritare, putem avea o altă discuţie despre rigoarea demersului de stabilire a lor. La acest moment spunem doar că multe din studiile invocate de dumneavoastră sunt deja vechi de peste 5 ani, iar unele se bazează pe date valabile acum mai bine de 10 ani! Mai mult decât atât, chiar dacă le-am considera ca fiind prestabilite analizei de faţă, unele domenii prioritare numite de dumneavoastră în conferinţa de presă ca neavând suficienţi absolvenţi nu corespund cu analizele din documentele invocate. Domnule Ministru, de ce nu spuneţi cinstit că documentele pe care le invocaţi în legătură cu creşterea prea mare a numărului de absolvenţi în cazul ştiinţelor socio-umane – spre exemplu, documentul Băncii Mondiale – adaugă imediat că acest lucru se datorează universităţilor private, universităţile tradiţionale din marile centre universitare neexagerând în acest sens şi fiind tocmai zonele în care aceste studii sunt de calitate. În plus, dacă chiar vă păsa de domeniile prioritare, nu era corect să le identificaţi în fiecare universitate şi să le acordaţi locuri în plus?

După chiar spusele dumneavoastră, Guvernul României a oferit în acest an mai mult cu 1.201 locuri la licenţă faţă de anul trecut. De ce nu le-aţi distribuit pe acestea direct domeniilor prioritare? Faptul că invocaţi domeniile prioritare pentru a creşte per global locurile la unele universităţi şi a le reduce per global la altele – fără a diferenţia între licenţă/master/doctorat – este un pseudoargument. De asemenea, legătura domeniilor prioritare este directă mai ales la nivel licenţă. Dar atunci, de ce aţi redus locurile la nivel master şi doctorat, intervenţionismul pe care l-aţi impus la nivel licenţă urmând să aibă efect la nivel master/doctorat peste câţiva ani, eventual?

Credeţi că domeniile prioritare naţionale vor fi servite mai eficient de universităţile locale/regionale, unora crescându-le nu doar numărul de locuri la licenţă, ci şi la master şi doctorat? Şi oare nu era bine să creşteţi numărul de locuri la licenţă în universităţile locale/regionale prin implicarea autorităţilor locale şi a mediului de afaceri local?

Aţi afirmat că distribuirea este una obiectivă. Care sunt criteriile şi cum au fost acestea incluse în formula de calcul pentru a rezulta exact locurile alocate? Ne spuneţi că 91% dintre toate lucrările de cercetare au fost în domeniile ingineriei, ştiinţelor exacte, matematicii şi tehnologiei informaţiei, iar 9% în ştiinţele naturale, umaniste, ştiinţele sociale şi politice, economice, juridice, teologie, arhitectură şi artă (unde spuneţi că cheltuim mai mult de jumătate din buget!).

Domnule Ministru, noi luăm datele în serios şi nu ne jucăm cu cifrele şi informaţiile în acest context important, doar de dragul retoricii (9% din contribuţie versus peste 50% din buget!) şi pentru a asmuţi domeniile unele faţă de altele.

În primul rând, datele nu se referă la „toate lucrările din cercetare”, capitole/cărţi relevante nefiind luate în considerare, adică tocmai zona de contribuţie a ştiinţelor socio-umane, în schimb conferinţele (un număr prea mare de conferinţe locale!) sunt considerate reprezentative pentru inginerie. Dacă înţelegeţi că în ştiinţele naturale intră biologia, fizica, chimia etc., mai rămâneţi la acest procent de 9%? Nu vreţi să avem o unitate de măsură corectă, nu una inventată care justifică post factum distribuirea partizană a locurilor bugetate? Unitatea de măsură corectă ar putea să fie specifică (specificul) fiecărui domeniu sau criteriul fundamental considerat în majoritatea rankingurilor internaţionale ale universităţilor, şi anume publicaţiile de tip articol. Şi ca să nu pară că rămânem aici doar în logica unei interpretări subiective (a dumneavoastră) versus o altă interpretare subiectivă (a noastră), putem invoca în mod obiectiv marile rankinguri de referinţă ale universităţilor:

Times Higher Education (aprilie 2018):

În domeniul Arte/Ştiinţe umaniste, România apare doar prin UBB, pe locurile 301-400.

În domeniul Ştiinţelor vieţii, România apare doar prin UBB (401-500) şi UB (401-500).

România nu apare în celelalte domenii generale.

QS (aprilie 2018)

În domeniul Arte/Ştiinţe umaniste, România apare doar prin UBB (359) şi UB (401-450).

În domeniul Ştiinţe sociale, România apare doar prin UBB (401-500) şi UB (451-500).

În domeniul Inginerie/Tehnologie, România apare doar prin UB şi UPB, pe locurile 451-500.

În domeniul ştiinţelor naturale, România apare doar prin UB (401-450) şi UPB (451-500)

România nu apare în celelalte domenii generale.

În plus, în majoritatea altor clasamente internaţionale importante, în zonele ştiinţelor exacte/matematicii o să găsiţi tot UBB şi UB (adică acelea pe care le-aţi penalizat), iar în inginerii, alături de universităţile de profil din marile centre universitare, o să găsiţi din nou UBB şi UB (adică tot acelea pe care le-aţi penalizat).

Aşadar, Domnule Ministru, banii investiţi în ştiinţele socio-umane din universităţile tradiţionale din marile centre academice dau roade pentru ţară, iar cei investiţi în inginerie/tehnologie dau roade, alături de universităţile de profil din marile centre academice, şi prin universităţile tradiţionale!

Menţionaţi şi universităţile europene. Este bine că vă preocupă acest aspect şi conştientizaţi rolul universităţilor tradiţionale din marile centre academice în acest demers. Mai mult, este admirabil că doriţi să le susţineţi financiar în acest demers.

Dar atunci, de ce le tăiaţi locurile de la master/doctorat, tocmai zona de competitivitate a acestor universităţi, zonă care le face atractive pentru aceste reţele europene? Dacă spuneţi că le vreţi acolo şi că le veţi susţine financiar, de ce luaţi decizii care nu le duc acolo şi care le afectează financiar?

Domnule Ministru, noi sperăm că veţi lua în serios argumentele noastre, dar, dacă nu se fac corecţiile necesare, noi vă spunem colegial că ne menţinem angajamentul de a reacţiona, aşa cum a fost acesta exprimat în Scrisoarea deschisă către Guvernul României.

Conducerea Universităţii Babeş-Bolyai“.

