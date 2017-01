Scrisoarea unei studente, interceptată de Securitate în 1986: visa la câte un drum obligatoriu în străinătate o dată pe an

Numeroase documente din dosarele CNSAS stau mărturie pentru dorinţa românilor de a duce un trai mai bun în vremea comuniştilor. Un astfel de exemplu este scrisoarea trimisă de o studentă din Cluj către tatăl ei din Braşov în decembrie 1986. Numele ei nu e dat publicităţii. Securitatea a interceptat-o, iar într-unul din stufoasele dosare CNSAS – Fond Documentar, dosarul nr. 13365, volumul 10, fila 247 -, s-a păstrat un extras din textul tinerei.

Scrisoarea are o porţiune intitulată „Urări de Anul nou“, unde studenta notează că îşi doreşte ca atât ca magazinele să fie pline, cât şi ca oamenii să poată călători o dată pe an în străinătate fără griji. Tânăra îi scrie părintelui că i-ar plăcea ca pensiile să fie mai mari, pâinea să nu se mai dea pe cartelă, ci să fie 15 feluri de pâine – batoane, cornuri, chifle, iar untul să se vândă la kilogram, smântâna să fie de trei feluri, brânzeturile de vreo 15 feluri. Ea menţionează că ar vrea să vadă în alimentare fructe precum rodii, ananas – crud şi sub formă de compot - , prune struguri şi „alte fructe din Sumara, Jawa şi Hawai“.

Ea vroia reducerea la jumătate a preţului biletului pe tren pentru pensionari, bolnavi şi elevi şi studenţi de sărbătorile de iarnă, de Paşte şi în vacanţa mare. Apoi, „câte un drum obligatoriu pentru fiecare cetăţean în străinătate o dată pe an“.

Alte două aspecte interesante din extrasul păstrat de CNSAS sunt dorinţa de pace - „război să nu mai fie“ - şi dispariţia graniţelor statelor din lume - „graniţele toate de pe glob să se desfiinţeze“.

Extrasul, sursa: CNSAS, documente, judeţul Cluj



