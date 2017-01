Rezoluţiile lui 2017. Cum să nu lăsăm mintea să ne saboteze fericirea: „Optimismul e extraordinar, dar trebuie însoţit de acţiuni pozitive“

O vorbă românească din bătrâni spune că „Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă în traistă“, adică am fost înzestraţi cu minte şi putere ca să facem lucruri frumoase, însă restul ţine de noi. Preotul Dorel Gălan, un clujean care a coordonat proiecte europene, şi Lorand Soares-Szasz, desemnat de două ori speakerul anului în România, ne sfătuiesc cum să avem grijă ca mintea să ne fie mereu cel mai bun prieten în drumul nostru spre ce ne dorim.

„În noaptea de Revelion visăm. Ne imaginăm o dorinţă împlinită, un vis devenit realitate. Şi e minunat. Toate marile realizări încep aşa. Marea problemă a majorităţii celor care îşi pun dorinţe e că se opresc la acest moment - cumpăna dintre ani, când, de fapt, visul este doar primul pas“, spune Lorand.

Nu mai e un secret pentru nimeni că visele devin realitate atunci când suntem dispuşi să muncim pentru ele. Însă de la vorbă la faptă e, uneori, cale lungă. De aceea, e bine să ştim cine mai suntem pe plan personal şi profesional, cât am crescut, care ne sunt punctele slabe ca să ştim ce să îmbunătăţim şi în ce direcţie să o luăm.

„Autoevaluarea e un GPS - ne ajută să ştim unde ne situăm şi ce trebuie să facem ca să înaintăm“, subliniază Lorand.

Pix şi foaie

O opinie similară are preotul ortodox Dorel Gălan: autoevaluarea poate fi folosită şi ca mod de a învăţa din greşelile trecutului, nu doar ca instrument de analiză. „Folosirea pixului şi scrierea unor aspecte declanşează principiul consecvenţei, alinierea noastră faţă de o promisiune pe care o/ne-o facem. A eticheta o dorinţă ne va constrânge să ne ţinem de promisiunea făcută nouă înşine“, aduagă Gălan.

Pe acea foaie albă puteţi pune poze sau desene ca să fie mai animată. „Eu folosesc un instrument pe tot parcursul anului. Dreamchart-ul – o hartă a visurilor - e locul unde îmi aşez ţintele mele personale şi profesionale la început de fiecare an. Pun şi poze ca să fie cât mai vizual. De fiecare dată când bifez ceva de pe dreamchart, am o satisfacţie imensă să tai acel «ceva». Să ştiu că am reuşit. Evident, la final de an, am şi lucruri pe care nu le-am bifat. Ele trec pe anul următor. Analizez ce am greşit şi îmi fac planul de bătaie pentru viitor. E cea mai simplă metodă să ştii unde te afli“, povesteşte Lorand (foto în dreapta, credit foto: arhivă personală).

O mică formulă a succesului ar arăta astfel: o atitudine pozitivă, urmată de o gândire pozitivă si de acţiuni pozitive duc la rezultatele dorite.

„Educaţia de care avem nevoie cred că ţine de acţiune. Optimismul e extraordinar, însă trebuie însoţit de acţiuni pozitive care să ne ajute să reuşim“, explică Lorand.

Preotul Gălan e adeptul realismului, deşi nu neagă că o viziune optimistă e de bun augusr. Crede că acţiunea e cel mai bun mijloc de a-ţi împlini visele. „Mintea noastră e cel mai preţios aliat, dar şi cel mai periculos inamic - din nefericire, de prea multe ori“, afirmă acesta. În opinia acestuia, un alt aliat important în reuşita noastră este credinţa – indiferent că vorbim de creştinism, iudaism, islamism, budism.

„Din experienţa mea de om creştin - tatăl meu este pastor -, am citit mult Biblia. Şi fiecare cerinţă către Dumnezeu este însoţită de o condiţie: «Cereţi şi vi se va da», «Bateţi şi vi se va deschide». Eu am crescut cu ideea ca Dumnezeu îţi oferă, te ajută, însă trebuie să faci şi tu partea ta de acţiune. Cu alte cuvinte - «Da, Dumnezeu îţi dă, dar nu îţi bagă în traist㻓 mărturiseşte Lorand.

Scuza ghinionului

Tot acesta spune că dacă vrem rezultate diferite faţă de cele din 2016, trebuie să facem lucrurile diferit: să învăţăm mai mult, să fim mai conştienţi, într-un cuvânt să nu mergem pe aceleaşi cărări, iar când nu reuşim să nu dăm vina pe ghinion.

„Nu cred în ghinion. Nimic nu cred că e întâmplător. Cred că, atunci când nu ne asumăm anumite decizii greşite, decretăm pasiv: «am avut ghinion». Sunt şi situaţii delicate pe care nu le putem controla, dar sunt rare şi nici acelea nu cred că sunt ghinion, ci lecţii de care avem nevoie. În rest, cred că trebuie să învăţăm să ne asumăm greşelile şi să luăm altfel de decizii pentru viitor“, spune Lorand.

Noi, oamenii, suntem suma alegerilor pe care le luăm, reia preotul un dicton al unui filosof din antichitate. De aceea, libertatea înseamnă decizie, iar ghinionul nu e decât un context nefavorabil care nu ne permite să ne manifestăm la adevărat nostru potenţial.

„Se spune că rezultatele sunt date, în procent covârşitor de resursele interne, personale, mediul extern fiind prea puţin responsabil pentru succes/eşec. (…) Dacă într-o organizaţie promovarea se face în funcţie de criterii pur subiective – spre exemplu: şefului îi plac ochii albaştri sau aplaudacii - , cu siguranţă nici măcar un Steve Jobs nu ar progresa. Nu ar progresa în acea organizaţie, dar ar apela la flexibilitatea cu care e înzestrat ‎şi ar găsi alte căi de a se pune în valoare“, subliniază preotul Dorel Gălan (foto în dreapta).

