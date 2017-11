Protestul tânărului dat afară de la ore din cauza pletelor, în faza de marketing: tricouri cu mesajul „Raise your fucking voice!“

Şcoala confesională a intrat în atenţia presei după ce mai mulţi elevi au fost scoşi de la ore deoarece aveau plete şi barbă. S-a invocat regulamentul şcolii, adoptat anul trecut şi care nu se găsea pe siteul şcolii, care prevede că elevii trebuie să aibă „tunsoare adecvată, fără şuviţe colorate, aproximativ 4-5 cm.” Unul dintre liceeni, Tudor Helgiu, a postat pe Facebook incidentul, care s-a viralizat şi a ajuns în atenţia unor parlamentari şi chiar a ministerului Educaţiei. Conducerea liceului a acceptat o dezbatere despre o posibilă schimbare a regulamentului. Evenimentul care a avut loc marţi nu a avut ca efect schimbarea regulamentului, dar s-a decis să se ceară părerea părinţilor şi a elevilor. „Săptămâna viitoare părinţii şi elevii ar trebui să-şi spună punctul de vedere. Vor fi mai multe şedinţe cu părinţii şi elevii, iar materialul rezultat va fi transmis la finalul săptămânii către Comisia de Reviziure a Regulamentului”, a declarat, vineri, directorul Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu”, Petrică – Daniel Tintelecan. Întrebat dacă se va cere şi opinia profesorilor, acesta a subliniat că în primul rând va conta ce vor spune părinţii şi elefii. „Apoi vom aplica paşii procedurali prevăzuţi de Regulament”, a concluzionat directorul.

„Parerile au fost impartite , cum era de asteptat , să speram ca vom vedea schimbarea dorita în regulament. Voi incerca sa public pe pagina aceasta procesul verbal din cadrul dezbaterii cat de curand posibil. Nu au fost luate decizii in cadrul acestei dezbateri , urmeaza sa fie dezbatut in Consiliul Profesoral cat si in Consiliul de Administratie”, a scris Tudor pe Facebook.

Aşa vor arăta produsele. FOTO: Tudor Helgiu/Facebook

Tudor scoate pe piaţă tricoul „Raise yout fucking Voice”

Tudor a postat, zilele trecute, pe Facebook imagini cu tricouri şi bluze cu mesajul „Raise your fucking voice”, care vor fi în curând scoase la vânzare. Postarea a atras şi critici:

„Când vocea ta se va fucking înălţa pentru cauze reale, nu doar pentru propriile plete, vei intra într-un adevarat Fight Club- numai ca în el nu vor fi prietenii tai (...) Până atunci, no offense, copil, dar te incadrezi nu la "hero", ci la "attention whore". Nu-i capat de lume, nu-i sentinta definitiva, esti doar de 16 fkn years old (angloza, barbarismele...), şi nu ti se poate pretinde tie sa salvezi singur ceea ce au stricat milioane de dobitoci timp de 3 decenii; poate vei ajunge un nume cunoscut, pronuntat cu respect- insa in nici un caz pentru futilitati penibile.”

Tudor a răspuns: „Ai o oarecare dreptate in ce ai spus mai sus , dar crede-ma ca nu stii ce demersuri fac in the background , daca chiar as fi fost attention whore as fi postat pe facebook non-stop dar nu aia e chestia”.

Legat de tricouri, el a explicat: „chestia cu tricourile a aparut de la demand-ul lumii , am primit mesaje ca ar trebuii sa fac tricouri , am zis ok. Si din moment ce e o situatie favorabila pentru mine , de ce sa nu profit de ea?”