Primele premii din TIFF 2018 şi bilanţul zilelor marcate de evenimente sold out

Marii câştigători vor fi anunţaţi sâmbătă seară, la Gala de închidere pentru care, începând de azi, pot fi achiziţionate bilete de AICI

Luni seară, publicul a avut onoarea să o întâlnească pe Márta Mészáros, regizoarea care a deschis drumul afirmării femeilor în industria cinematografică maghiară. Invitată la cea de-a 17-a ediţie a festivalului şi celebrată în secţiunea 3x3, cineasta a fost distinsă cu Premiul pentru întreaga carieră şi le-a povestit admiratorilor prezenţi la ceremonie despre legătura ei specială cu România. Márta Mészáros s-a declarat fermecată de Cluj-Napoca, oraş de care se îndrăgostise de multă vreme din poveştile regretatului regizor Jancsó Miklós, alături de care şi-ar fi dorit să se afle la TIFF. Aurora Boreală/ Aurora Borealis (2017), cel mai recent film pe care aceasta îl semnează, Adopţiune(1975), premiat cu Ursul de Aur la Berlin şi Jurnal pentru copiii mei(1984), distins cu Marele Premiu al Juriului la Cannes se numără printre titlurile celebre din filmografia sa şi vor fi prezentate publicului la această ediţie.

Marta Mészáros este doar unul dintre invitaţii sosiţi din Ungaria , festivalul pregătindu-se de una dintre cele mai ample selecţii din ultimii ani în tradiţionala Ziua Maghiară programată mâine, pe 30 mai. Producţii semnate de János Szász, regizorul premiat în 2013 la Karlovy Vary şi distins cu peste 20 de premii în festivaluri internaţionale, de cineastul Bálint Révész şi Árpád Bogdán, regizorul filmului Genesis, recent lansat la Berlin, sunt doar câteva dintre filmele din program. Cei din urmă se vor afla la Cluj pentru a discuta la finalul filmelor cu publicul din Cluj.

Astăzi, de la 18:30, o nouă gală de premiere pentru finaliştii Competiţiei locale. Publicul poate evalua singur potenţialul cineaştilor clujeni aflaţi la început de drum, participând la proiecţia gratuită a filmelor găzduită de Urania Palace.

Filmele din Competiţia Oficială, producţiile controversate din secţiunea tematică, documentarele noi, producţiile revoluţionare din secţiunea infiniTIFF şi titlurile incluse în secţiunile tradiţionale ale festivalului vor face deliciul iubitorilor de cinema şi în următoarele zile. În premieră mondială, documentarul Dacii liberi (r. Andrei Gorgan, Monica Lăzurean Gorgan) este proiectat, în această seară, în aer liber, în decorul fabulos de la Arkhai Sculpture Park (Vlaha). Evenimentul va începe cu un concert-eveniment susţinut de URMA, formaţia de rock alternativ originară din Cluj-Napoca.

Printre noutăţile ediţiei se numără infiniTIFF Summit, conferinţa dedicată celor interesaţi de inovaţiile din industrie, în cadrul căreia vor fi analizate noile tendinţe la intersecţia dintre film, storytelling şi tehnologie. Profesioniştii din industria filmului sunt invitaţi să-i întâlnească pe experţii europeni din domeniul tehnologieipe 30 mai, de la ora 13:00, la ClujHub.

TIFF.17 se pregăteşte de joi de Zilele Filmului Românesc, 13 lungmetraje şi 22 de scurtmetraje, unele în premieră mondială, altele distinse cu premii importante în marile festivaluri. 30 de titluri vor intra în cursa pentru premiile secţiunii. Este o nouă provocare pentru spectatori pentru care va fi din ce în ce mai dificil să aleagă întâlnirile cu invitaţi, filmele şi concertele la care să participe. Primele patru zile de festival, toate adunând peste 20 de evenimente sold out, ne arată că TIFF are, şi în acest an, cel mai frumos public de film din ţară.