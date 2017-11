Povestea muzicianului şi a pianului său călător prin România: „Nu am avut niciodată intenţia să facem concerte exotice“

„Fiecare concert e o experienţă personală foarte valoroasă pentru mine“, ne mărturisea Bogdan Vaida, la începutul turneului său din România, Classic Unlimited. Iniţiativa din România a fost testată cu succes în oraşul german unde locuieşte şi a fost o idee venită dinspre compania Fapte.

„Aducem în ţară un concept pe care pianistul Bogdan Vaida l-a testat deja cu succes în Germania. Vrem să descoperim arta şi cultura în locurile în care ne trăim viaţa de zi cu zi. Astfel, avem confirmate opt spaţii care vor găzdui concerte: fosta hală de producţie din Iaşi, Hala Fix, Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, librăria Cărtureşti Carusel din Bucureşti, magazinul Pegas din Timişoara, service-ul Autoworld din Cluj, tipografia Daisler Printhouse din Cluj-Napoca, micul nostru sediu şi berăria Casa cu Bere din Bistriţa. Accesul la concertele din cadrul turneului Classic Unlimited este pe bază de bilet neobligatoriu. Fiecare persoană alege care e suma pe care o achită pentru susţinerea turneului în funcţie de experienţa pe care o are la concert“, afirma, la începutul turneului, Corina Brânduşan, PR Manager al Classic Unlimited.

În concert la Cluj, în timpul Festivalului Jazz in The Park FOTO: Jazz in The Park/Marius Mariş

Un mesaj prin muzică

Pianistul speră ca mobilul care să-i convingă pe oameni să fie propria lor curiozitate. „Sper şi încerc să le ofer o experinţă cât mai deschisă ca fiecare să poată simţi în felul lui şi să le judece după propria simţire şi trăire“, afirmă Bogdan.

Şi mai vrea să le arate oamenilor, prin acest turneu, că muzica simfonică se poate asculta şi în alte locuri decât sala de concert, în cu totul alte ţinute decât cele sobre şi elegante de la operă, iar acest gen de muzică nu e apanajul unei anume clase sociale.

Nu avea o idee clară legat de ceea ce dorea să facă. A început prin a le explica oamenilor ce vede el în muzică, să dea din experienţa sa. La început nu prea i-a ieşit cum şi-ar fi dorit, dar o discuţie amuzantă cu un amic a fost scânteia ce a aprins forma turneului din Germania.

„La un moment dat am mers la un atelier de motociclete, la un prieten de-al meu care lucrează acolo, ca să-mi schimbe cauciucurile de la motocicletă. Şi în timp ce le schimba, mă întreba ce mai fac, pe unde mai cânt şi ce proiecte am şi i-am povestit că aş fi vrut să fac un concert într-un loc ca să aibă mai multă legătură cu viaţa de zi cu zi decât o sală de concerte normală unde oricum oamenii care nu au legătură cu muzica clasică nu o să vină şi i-am povestit că nu i-a dat de cap cu şura (n. r. a vrut să cânte într-o şură de lângă Freiburg, dar nu i-a ieşit). El atunci a zis: păi, hai şi cântă aici! La început noi amândoi am râs. Normal, un atelier de motociclete, plin de ulei, cu motociclete pe jumătate demontate! După aceea a urmat o pauză de 10 secunde şi după aceea: hai chiar să facem!“, povesteşte Bogdan Vaida.

Şi a făcut două concerte acolo pentru că locul era destul de mic. Asta se întâmpla acum doi ani, prin decembrie. Nu ştia ce se va întâmpla, la ce să se aştepte. „Am zis hai să vedem ce se întâmplă, dacă nu vine nimeni vă cânt vouă, lui şi soţiei lui şi unui alt prieten care m-a ajutat cu pianul şi gata“, continuă pianistul.

Concertând într-un atelier de maşini din Germania FOTO Christoph Reith

Primele concerte, într-un atelier de motociclete

Surpriza a fost mare pentru că la primul concert s-a umplut până la refuz atelierul de motociclete. Veniseră o grămadă de oameni ce nu aveau nicio legătură cu muzica clasică, prieteni de-ai mecanicului, oameni pe care-i cunoştea Bogdan, prieteni ce n-aveau nici cea mai mică legătură cu motocicletele. La al doilea concert, tot acolo, a fost şi mai plin atelierul. La aceste concerte au venit cunoscuţi ce aveau atelier de restaurat maşini vechi, cabinet de fizioterapie, magazin de optică. Plăcându-le ideea, aceştia l-au chemat pe muzician şi la ei la job.

„Aşa s-a născut prima serie de concerte“, mărturiseşte artistul. A avut concerte într-o librărie, într-un cabinet veterinar, la o staţie de epurare.

Pe directorul staţiei de epurare l-a întâlnit Bogdan la concertul ţinut în atelierul de maşini vechi. Apoi a venit şi invitaţia.

„Când aud de staţie de epurare, oamenii izbucnesc în râs. Încep să facă tot felul de glume, unele mai deocheate, altele mai puţin. Când te duci acolo, întotdeauna dai peste oameni extrem de primitori (...). Staţia de epurare era foarte impresionantă. Când spui staţie de epurare, majoritatea se gândesc că miroase. Staţia aia este o chestie foarte foarte avansată tehnologic, şi oamenii de acolo au o pasiune adevărată pentru tehnologia de acolo şi pentru cum poţi să obţii lucruri din resturile care vin acolo. E impresionant ce fac ei acolo“, afirmă muzicianul.

Bogdan Vaida FOTO: Jazz in The Park

„Nu am avut niciodată intenţia, şi nici acuma, cu colegii mei, să facem concerte exotice“

Povesteşte că spectacolul din acest neobişnuit loc s-a desfăşurat într-un bazin care, în mod normal, e plin cu apă curăţată. Bazinul a fost golit şi pianul a fost pus în mijlocul bazinului, iar scaunele, de jur împrejur. Ca într-un amfiteatru.

„Acustica a fost incredibil de reuşită, atmosfera, foarte călduroasă. Cred că în alea două ore muzica a fost pe primul plan. Nu am avut deloc senzaţia că e o chestie exotică, nemaivăzută, nemaiauzită. Pur şi simplu, era muzica acolo. Nu am avut niciodată intenţia şi nici acuma, cu colegii mei, să facem concerte exotice. Niciodată nu a fost ideea să facem ceva şocant, singurul lucru care l-am vrut a fost să punem muzica din acel lucru de unde îşi trage inspiraţia, din locurile unde trăiesc oamneii zi cu zi, îşi trăiesc dramele zilnice, unde există pasiune adevărată“, explică Bogdan Vaida.

Crede că valoarea cea mai mare pe care o are proiectul din Germania a fost să-l ajute să înveţe foarte mult ca om şi ca artist: „am învăţat mult mai multe cu proiectul ăsta decât am învăţat 5 ani la Universitatea din Freiburg“.

Bogdan spune că a avut o slăbiciune pentru pian când era mic şi deşi nu văzuse niciodată un pian înainte să meargă la liceul de muzică a vrut să studieze acest instrument. I s-a părut interesant. Cu multă pasiune şi dorinţă de a merge înainte, cu totul că „nu totdeauna a fost un drum clar şi uşor“, Bogdan a reuşit. A absolvit Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă” din Cluj, apoi Academia de Muzică „Gheorghe Dima” sub îndrumarea profesoarei Ninuca Oşanu Pop. Iar în 2002 a plecat cu o bursă Erasmus în Freiburg, Germania, unde s-a şi stabilit. A susţinut numeroase concerte în mai multe ţări din Europa.

Turneul din România a lui Bogdan Vaida a început pe 26 octombrie la Iaşi, iar următorul concert programat anunţat este cel de mâine, 11 noiembrie, de la Cluj, unde va încerca să le arate curioşilor că muzica e, în primul rând, magie. „Pianul e ca o orchestră în miniatură, poţi să cânţi orice“, spune el.

