O profesoară a Universităţii California, autoarea unei cărţi despre colectivizarea agriculturii din România, va primi titlul de Doctor Honoris Causa al UBB

Gail Kligman a cercetat realităţi sociale din Românai comunistă şi a contribuit - spun reprezentanţii UBB - la consolidarea sociologiei şi antropologiei sociale ca programe academice ale UBB. Ea a scris, în 2011, împreună cu Katherine Verdery volumul „Peasants Under Siege: The Collectivization of Agriculture in Romania, 1949-1962“, publicat Editura Universităţii Princeton.

Distincţia de Doctor Honoris Causa îi este acordat în urma propunerii formulate de reprezentanţii Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul UBB. Laudatio - discursul despre cine este Gail Kligman şi munca ei de cercetare în România şi nu numai - va fi rostit de conferenţiarul Marius Lazăr,membru al Departamentului de Sociologie.

Gail Kligman este profesor universitar la Departamentul de Sociologie al Universităţii din California, Los Angeles (UCLA). Specializările sale sunt: Sociologie Istorică Comparativă, Sociologie Politică, Gen, Socialism şi post-socialism, Metode etnografice, Estul Europei, potrivit CV-ului acesteia.

