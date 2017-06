VIDEO Mihai Chirilov, la TIFF Lounge, despre prezenţa lui Alain Delon la Cluj: „S-au aliniat bine planetele“

„Spiritul timpului te găseşte pe tine, nu tu pe el“, a răspuns Mihai Chirilov, directorul artistic al TIFF, cel care realizează de 16 ani selecţia filmelor ce rulează la festival.

Despre care sunt cele mai scumpe filme de la TIFF 2017, directorul artistic spune că e vorba de filme„proaspete“, recent făcute şi de filme vechi restaurate:

„E un paradox. Sunt filmele vechi cum sunt Jean Paul Melville sau cum este filmul pe care o să-l revedem aici, «Twin Peaks: Fire Walk with Me», e o copie restaurată digital, la 25 de ani de la lansare. Restaurările astea digitale, dacă sunt făcute cum trebuie, sunt foarte laborioase şi costisitoare şi vorbim de filme care nu sunt reintroduse într-un circuit de distribuţie ca să poată fi amortizate din distribuţie în diverse ţări. Sunt filme ce merg exclusiv în festivaluri“.

El a menţionat că o singură proiecţie la un astfel de film poate ajunge la 500 şi chiar 1.000 de euro, dar şi că generaţia tânără nu ar gusta micile imperfecţiuni ale unui film vechi, ci mai degrabă ar aprecia un film la rezoluţie mare (HD).

În ce priveşte prezenţa faimosului actor Alain Delon, Chirilov a explicat că actorul francez are acelaşi agent ca şi Sophia Loren: „Şi în momentul în care am spart gheaţa anul trecut şi am intrat într-o relaţie partenerială cu el a fost mai simplu să-l accesăm. Apoi intervine disponibilitatea lui. S-au aliniat bine planetele. Pur şi simplu. E liber în perioada în care este TIFF-ul. Cred că a fost prima oară când am confirmat un star de un asemenea calibru 3-4 luni înainte de festival. E drept că l-am anunţat pe ultima sută de metri ca o bombonică de pe tort“, povestea Chirilov.

Invitatul de azi, 5 iunie, la TIFF Lounge este Armand Assante.

