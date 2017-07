Matei, copilul genial de 9 ani care a creat un joc şi a câştigat un mare concurs internaţional. „Acţiunea se petrece într-o lume postapocaliptică“

Matei Caravaţeanu e un puşti de 9 ani din Cluj, cu o imaginaţie deosebită, care a câştigat premiul I la secţiunea de jocuri a concursului „Coolest Projects Awards“ din Dublin, Irlanda. Lumea lui e plină de jocuri şi joacă, de imagini şi de idei care prind viaţă. Multe sunt împrumutate din cărţile lui Isaac Asimov şi ale lui Joseph Delaney, scriitori de SF şi fantasy. Are carneţele răspândite strategic prin casă, unde îşi notează ideile de moment şi unde fratele mai mic îi lasă câte o amintire desenată.

Jocul pe care l-a creat Matei se numeşte „The Lost World“ (n.r. – „Lumea Pierdută“) şi e făcut în programul Unreal Engine, unul destul de complicat şi greu de pătruns chiar şi pentru adulţi, darămite pentru un puşti de 9 ani, spune profesoara lui, Ioana Chereş.

„Acţiunea jocului meu se petrece într-o lume postapocaliptică, în care personajul principal e un robot care devine Mesia roboţilor. Oamenii au făcut praf lumea, au adus totul într-o iarnă atomică şi, fără să-şi fi dorit, au sfărâmat universul în mai multe lumi paralele. Acest robot călătoreşte ca un nomad prin ele cu ajutorul unor altare circulare, care sunt o tehnologie din vechime, o combinaţie între mecanică şi religie. Scopul său este de a reînvia una dintre lumi“, ne-a explicat Matei povestea jocului născocit de el.

Imagine din jocul lui Matei FOTO Florina Pop

Concursul din Irlanda, o aventură a premierelor

„Lumea Pierdută“ are trei niveluri, cu focuri ucigătoare, oglinzi, plante care se mişcă uşor în bătaia vântului, cu zăpadă, ruine arheologice şi altare care sunt un fel de portaluri de trecere. Lumea creată de Matei a atras atenţia la concursul la care a participat în Dublin, „Coolest Projects Awards“. Un domn i-a pus o mulţime de întrebări.

Ulterior, Matei a aflat că cel interesat era reprezentantul firmei care face programul Unreal Engine. „Am stat o oră cu el“, spune puştiul. Se scuză că engleza lui nu ar fi fost „foarte bună“, însă profesoara lui, Ioana Chereş (19 ani), care abia a terminat liceul, îl contrazice: „S-a descurcat foarte bine“.

„Coolest Projects Awards“ adună în fiecare an cei mai ingenioşi copii din lume. Anul acesta au fost şi din ţări îndepărtate, ca Argentina şi India. Concursul e pus la cale de o organizaţie nonguvernamentală, CoderDojo Foundation, care are reprezentanţe în mai multe ţări, cu scopul de a descoperi şi promova talente. Competiţia le-a oferit participanţilor o atmosferă prietenoasă, şansa de a descoperi lucruri noi, invenţii ale altor copii, testarea diverselor scenarii de realitate virtuală, dar şi experimentarea mai multor jocuri interactive, a povestit Ioana. A fost organizată şi o expoziţie cu personaje dintr-un joc în vogă – „League of Legends“. Şi toate acestea într-o singură zi, pe lângă concurs. În plus, la expoziţie vin şi mulţi sponsori, cum ar fi Banca Irlandei sau Intel, dornici să cunoască noi talente.

Matei la Dublin FOTO Ioana Chereş

Concursul a început dimineaţa. S-a stat la coadă pentru înregistrare, apoi s-a intrat într-o hală expoziţională uriaşă, unde, pe mai multe rânduri, puştii şi tinerii şi-au pus laptopurile sau roboţeii. „Era fain locul“, zice Matei.

După instalare, puteau să mai lucreze la proiectul lor, să vadă cu ce joc sau robot au venit ceilalţi, dar şi să pună întrebări. „Era ceva de genul: «Salut! Îmi arăţi şi mie ce ai aici?»“, spune Ioana. Nu ştiau cine sunt acei curioşi care vin la ei şi pun întrebări. Concurenţii le prezentau proiectul tuturor celor care îi chestionau. Erau multe proiecte şi tot multe categorii de concurs: roboţi, web, gaming etc.

Ioanei i-au plăcut mult şi organizarea, şi atitudinea celor de acolo, nu doar a juriului: „Spre exemplu, lui Matei nu i-a funcţionat ceva, la un moment dat, şi juriul a spus: «Nu e nicio problemă, nu te împacienta. Revenim»“.

Seara s-au dat rezultatele. „Colegii mei (n.r. – la concurs a mers alături de alţi doi tineri de la ACADEMY+Plus din Cluj şi de Ioana Chereş) m-au împins pe scenă când s-a anunţat că am luat premiu“, spune copilul.

Micul campion la concursul internaţional Coolest Projects Awards” din Dublin FOTO: Ioana Chereş

Vrăjitorul tastelor

Cum a fost posibil ca, la numai 9 ani, Matei să conceapă un joc pe calculator? Ei bine, povestea a început când avea doar 4 ani. Atunci, Matei a primt un laptop de la tatăl său. Vreo două săptămâni, tatăl a stat cu sufletul la gură frământându-se că nu a făcut bine, dar timpul i-a înlăturat îndoielile.

Călătoria în lumea lui 0 şi 1 a început, însă, când el avea vreo 7 anişori şi mergea o dată pe săptămână la cursurile ACADEMY+Plus, o şcoală alternativă de IT din Cluj. La sfârşitul fiecărui an de cursuri se ţine o oră deschisă la care vin şi părinţii, iar copiii trebuie să prezinte un joc conceput de ei. Jocul creat de Matei a atras atenţia. Găsise un mod prin care să exploateze erorile de programare, „bug-uri“ în limbajul IT.

„Matei ne-a auzit pe mine şi pe încă un coleg vorbind despre Unreal Engine şi în următoarea săptămână a venit cu un program făcut de el după tutoriale de pe Youtube în Unreal Engine, de la zero. Aş vrea să specific că Unreal Engine nu este un program pentru copii, începători sau studenţi, este un program de profesionişti, care au deja cunoştinţe avansate“, mărturiseşte Ioana Chereş.

Profesoara lui a fost extrem de surprinsă când a văzut ce crease Matei. Uimirea ei fusese uriaşă deoarece puştiul fusese curios, lucrase singur, fără să-i spună cineva ce să facă.

„Îi place enorm aici, la ACADEMY+Plus“, ne spune tatăl lui Matei, George Caravaţeanu. Părinţii ingeniosului puşti sunt artişti plastici. Matei a început să joace şah pe la 3 ani şi ceva. „Are o minte destul de organizată“, mai zice tatăl. Acesta e şi primul care-i testează jocurile create. În „The Lost World“ a murit la toate nivelele. „E foarte diferit de ce a făcut până acum“, adaugă tatăl lui Matei. Tot împreună au parcat maşini într-un joc creat de Matei şi au pictat balene într-un alt joc, tot de-al puştiului.

La Dublin, echipa din ţara noastră a avut trei concurenţi. În imagine este şi Ioana Chereş, profesoara lor FOTO arhiva personală Ioana Chereş

Cum pot învăţa copiii să programeze, în afara şcolii

Concursul „Coolest Projects Awards“, la care a participat Matei Caravaţeanu, a fost organizat de CoderDojo, o mişcare internaţională, pornită în Irlanda, în 2011. Mişcarea urmăreşte să îi înveţe pe copii, în afara şcolii, cum să programeze, să dezvolte site-uri, jocuri, aplicaţii, se arată pe site-ul coderdojo.ro. Până în ianuarie 2016, CoderDojo avea circa 1.200 de dojo-uri în vreo 70 de ţări. Coderdojo@Academy+Plus este numele reprezentanţei de la Cluj. Timp de doi ani, voluntar în proiectul CoderDojo din cadrul ACADEMY+Plus a fost Ioana Chereş, profesoara lui Matei. Anul acesta, ea este mentor, ţine cursuri în proiect şi le arată celor mici lumea programării.

