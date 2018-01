Mărturia medicului care-l acuză pe Lucan că a înţepat intenţionat rinichiul unui pacient ca să-l saboteze: „Nu mi-a venit să cred că a putut face asta”

Scandalul în centrul căruia se află faimosul medic Mihai Lucan din Cluj continuă, după ce procurorii au început şi urmărirea penală in rem pentru tentativă la infracţiunea de omor. Medicul Mihai Suciu, din Cluj, a vorbit pentru "Adevărul" despre mai multe momente tensionate din relaţiile sale cu Lucan. Suciu susţine că relaţiile sale cu Lucan au început să devină tensionate încă din 2013. Atunci, medicul i-ar fi atras atenţia lui Mihai Lucan că vorbeşte urât cu pacienţii.

„Eram la clinica lui, Lukmed, şi l-am auzit vorbindu-i foarte urât unei paciente. Când am prins ocazia şi eram numai noi doi, i-am spus că nu-i înţeleg comportamentul şi l-am întrebat de ce a vorbit aşa de urât cu femeia. M-a ascultat atent, fără să mă întrerupă, ceea ce e rar în cazul lui, după care mi-a retezat-o scurt. „De mâine să nu te mai prind în clinca mea, să dispari”, mi-a spus el. Şi mi-a mai zis că pot continua la institut, că se va găsi o coajă de pâine şi pentru mine acolo. Aşa vorbea cu noi, mai ales cu medicii tineri, ne umilea”, a povestit Mihai Suciu.

Acesta crede că a fost păstrat la ICUTR doar pentru că tot mai mulţi medici cu experienţă au demisionat de-a lungul timpului, iar institutul risca să rămână fără personal. „Mulţi medici buni au plecat de la institut din cauza lui Lucan. Au demisionat şi au plecat profesorul Coman, Neculoiu, iar Hurubeanu a avut un infarct din cauza lui Lucan şi a fost nevoit să plece şi el”, a mai afirmat Suciu.

Conflictul a degenerat în 2017

Relaţiile şi aşa tensionate dintre cei doi s-au deteriorat şi mai mult la începutul acestui an, când conflictul a devenit evident. Suciu spune că totul a început după ce ar fi descoperit mai multe nereguli în inventarul Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal din Cluj.

„Am fost numit preşedinte al unei comisii, iar în această calitate mi s-a impus să semnez un inventar în care apăreau aproximativ 250 de produse care se estimase că ar fi costat 5.500 de lei. Mi s-a părut suspect că e vorba de o sumă atât de mică şi oricum nu eram eu în măsură să mă ocup de asta, aşa că l-am refuzat pe Lucan”, a rememorat Suciu.

Lucan l-ar fi percheziţionat şi ameninţat

Medicul a dorit să meargă mai departe şi a decis să semnaleze neregulile. În acest sens, el a apelat la un avocat, căruia i-a povestit despre neregulile pe care le-a constatat. Numai că, spune Mihai Suciu, avocatul l-ar fi înregistrat şi i-ar fi dat lui Mihai Lucan această înregistrare.

„A doua zi am avut o surpriză, în sensul că atunci când am intrat în institut m-a întâmpinat Lucan, care m-a luat la rost şi m-a dus într-un salon unde m-a percheziţionat. Credea că vreau să-l înregistrez. Exact la fel a păţit şi managerul Silviu Moga, care a fost luat şi el separat într-un alt salon. Apoi, Mihai Lucan m-a ameninţat spunându-mi că are înregistrarea în care eu vorbeam cu avocatul şi că o poate prezenta pe bucăţi în aşa fel încât eu să fiu cel care va avea probleme”, a dezvăluit Suciu.

Cele mai grave acuzaţii

Din acel moment, relaţia dintre cei doi ar fi devenit imposibilă. Totul a culminat cu o întâmplare petrecută în luna martie, care a ajuns ulterior să fie cunoscută şi de procurorii care se ocupă de cazul Lucan.

„Lucan mi-a spus într-o zi că trebuie să mă duc la Oradea ca să fac o recoltare de rinichi, deşi nu era rândul meu să fac asta. Am mers totuşi şi mi-am făcut treaba. Apoi, Lucan mi-a spus să mă ocup eu de operaţie din postura de prim operator, iar el s-a oferit să-mi prepare rinichiul. M-a surprins pentru că el nu mai făcuse de foarte mult timp asta, dar am acceptat. În timpul operaţiei, după ce mi-a dat rinichiul pregătit, am constatat că ieşea sânge printr-o gaură făcută în artera rinichiului. Am apelat la colegul Florin Elec, care m-a ajutat şi am reuşit să rezolvăm complicaţia care apăruse şi care nu ţinea de munca noastră, ci de prepararea rinichiului. Iar de asta se ocupase Lucan. Iar el a înţepat intenţionat artera unui pacient ca să mă saboteze”, susţine Suciu, care este convins că Mihai Lucan nu avea cum să facă o asemenea greşeală în mod întâmpător.

„Lucan nu avea cum să facă asemenea greşeală, era practic imposibil. Deci nu cred că a fost neglijenţă. Rămâne varianta că a făcut-o intenţionat, ceea ce spun şi colegii mei care au asistat la operaţie. Nu mi-a venit să cred că a putut să facă una ca asta, pentru că a pus în pericol viaţa pacientului încercând să se răzbune pe mine”, a acuzat Mihai Suciu.

„Un chirurg nu prea are cum să facă aşa greşeală”

Afirmaţiile sale sunt confirmate şi de medicul Florin Elec (foto, jos), care a făcut parte din echipa de chirurgi condusă de Suciu. Elec a fost „mâna a doua” la operaţia respectivă, deşi era cel mai experimentat chirurg din echipă.

„Mi se pare şi mie suspect că Lucan l-a desemnat pe Mihai să facă intre în operaţie ca prim operator. Până atunci, Mihai îşi făcuse treaba excelent din postura de mâna a doua, dar nu mai operase ca prim operator, iar cazul era unul foarte greu. Dat fiind conflictul dintre ei, m-a surprins decizia luată de Lucan. Sigur că e greu de dovedit că Lucan a greşit intenţionat. Cert e că el a preparat rinichiul, iar de greşit a greşit. Accept că nimeni nu e perfect, dar totuşi aici este vorba despre o greşeală pe care un chirurg nu prea are cum s-o facă. Dacă a fost intenţie sau doar o neglijenţă, alţii vor stabili. Mie mi se pare în orice caz o greşeală ciudată”, a spus Elec.





Lucan, la vizita obligatorie de la Poliţie de vineri, 29 dec, conform controlului judiciar FOTO: MEDIAFAX/ MARIAN ILIE

Doctorul Mihai Lucan (foto sus), cercetat de DIICOT pentru delapidare şi constituire de grup infracţional organizat, a fost plasat sub control judiciar. Rugat de jurnalişti, să răspundă la mai multe întrebări în cursul vizitei sale la Poliţie din ziua de luni, 1 ianuarie, Lucan a apelat la ironie. „Să mă anunţaţi atunci când o să îl omor şi pe Papă. (...) La fiecare transplant tai câte o arteră renală, înseamnă că la fiecare transplant am avut o tentativă de omor? Anchetatorii nu au experienţă în domeniu. De ce trebuie toate să fie făcute de mine? Pentru că transplantul ăsta nu a fost făcut de mine", a declarat fostul şef al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj, conform News.ro. El a mai precizat că transplantul la care se face referire nu a fost făcut de el, ci de medicul Suciu, cel care îi şi aduce acuzaţiile. „E jocul mai mare decât pot eu să joc", le-a mai spus Lucan jurnaliştilor. Reamintim că în paralel procurorii au început urmărirea penală în rem pentru tentativă la infracţiunea de omor, după ce colegii l-au acuzat pe medicul Mihai Lucan că a tăiat intenţionat artera renală a unui pacient, în timpul operaţiei.

