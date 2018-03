FOTO Barul cu decor „dark fantasy“ inaugurat la Cluj. Cum au spus designerii într-un mod unic povestea omului

„Total diferită de alte cafenele, Q Caffe ilustrează prin decor o poveste actuală despre om şi eforturile sale într-o societate ierarhică şi limitatoare”, aşa începe un articol pe boredpanda.com despre Q Caffe, un local de 12 ani în Cluj care s-a reinventat cu un decor fantastic. Şi nu e singura publicaţie care a scris despre inedita cafenea. Articole au apărut şi pe diverse publicaţii din Anglia, SUA, Venezuela, Olanda.

Localul se află în centrul oraşului, iar cele trei încăperi sunt încărcate de simboluri oriunde te-ai uita: un Icar cu aripi realizate prin stilul steampunk, patru personaje care stau la masă şi reprezintă tipologii de oameni existenţi în ziua de azi, mâini care ţin sfori şi maionete din tavan, mese pictate cu scene din „Divina Comedia“ a lui Dante.

Toate ca să spună povestea omului contemporan şi să-l facă pe om să intre într-o lume fantastică unde să uite de stresul de la job şi facturile care le are de plătit.

„Se spune că frumuseţea stă în ochii privitorului. La unele aspecte am mers pe evidenţă ca să se înţeleagă“, explică proprietarul localului, Lucian Andrei, un tânăr de 35 de ani. Unii şi-au întâlnit jumătatea la această cafenea din Cluj. Alţii şi-au cerut iubita de soţie.

La noua imagine a localului s-a lucrat aproape 4 ani şi s-a investit o mulţime de bani. Designerii Alexandru Tohotan şi Zelenyak Zoltan de la firma 6sense au apelat la artişti ca proiectul lor să obţină efectul scontat:

„Chiar dacă suntem doi designeri, nu ne împiedică să fim deschişi la colaborările pe care le avem cu mai mulţi artişti în funcţie de proiect, acest lucru ne îmbogăţeşte gradul de detaliere şi accente artistice pe care le puteţi regăşi în ultimele noastre proiecte. Aceşti artişti vin în completarea noastră şi ei cu ideile lor. Fantasticul va fi întotdeauna o sursă inepuizabilă de inspiraţie că punct de plecare, fie ea inspirată din literatură, cinematografie sau teatru, privitorul fiind astfel invitat să descopere frumuseţea lucrării în sine“.





Imagine din Q Caffe FOTO: Gabriel Roşca/6sense.ro

Zelenyak Zoltan povesteşte, într-un interviu, pentru „Adevărul“ cum a început povestea reinventării acestui local şi care sunt semnificaţiie unor spectaculoase piese de decor.

Cum a început acest proiect?

Povestea noului design al Q Caffe a început în primăvară anului 2014 când am fost contactaţi de către proprietarul cafenelei. Încă de la prima întâlnire am ştiut că viziunea noastră este compatibilă. Atât el cât, şi noi am ştiut că vrem să realizăm un design spectaculos care să ilustreze într-un mod actual şi intrigant motto-ul pe care Q Caffe îl avea de la început şi anume „about people“/„despre oameni“. Proprietarul a realizat că va presupune un efort semnificativ acest proiect şi şi-a dorit să ilustrăm povestea omului contemporan, într-un mod filozofic şi, totodată, extrem de realist.

Am decis deci împreună că Q Caffe să ilustreze şi să comunice într-un mod fantastic şi suprarealist tensiunea dintre ceea ce este sau ar putea să fie individul şi ceea ce devine el că urmare a constrângerilor actuale şi a „mersului“ contemporan al lucrurilor.

S-a dorit acest lucru pentru că astfel vizitatorilor li se oferea ocazia să descifreze povestea şi prin aceasta să ajungă măcar unii dintre ei să se identifice cu ea şi să conştientizeze că a fi om trebuie să însemne ceva mai mult decât a te trezi dimineaţă, a merge la serviciu, a-ţi plăti facturile şi apoi a o lua de la capăt a două zi.

De la ce idee aţi plecat şi ce schimbări s-au făcut pe parcurs?

Cunoscând încă de la început povestea pe care doream să o comunicăm, schimbările şi „surprizele“ au fost minore. Am ştiut bine de la început ce vrem să facem şi am realizat foarte clar încă după primele luni că va dura mult timp şi că va fi dificil, pentru că toate lucrările de artă realizate la Q Caffe au fost create de la zero special pentru acest proiect. Schimbările survenite pe parcursul derulării proiectului se referă în principal la gradul avansat de detaliu pe care am realizat că trebuie să îl atingă lucrările care compun ansamblul artistic.

De ce atâtea simboluri? Mai ştiu oamenii să le „citească“?

Într-adevăr, decorul este compus din foarte multe elemente deoarece fiecare dintre acestea ilustrează o idee închegată din povestea pe care am dorit să o „scriem“.

În această lume consumeristă, oamenii merg în „noile temple“ de consum, mallurile, întră, consumă şi pleacă, cât mai mult şi cât mai mulţi. Aşa este gândit „jocul“. Noi ne-am propus altceva, axat pe artă, senzaţie, atmosfera şi mesaj.

Ne-am propus că lumea care vine să reuşească să evadeze măcar puţin din rutina cotidiană spre a redescoperi esenţa vieţii. În acelaşi timp, în spatele tendinţei actuale de a simplifica totul se află şi ideea de „cost effective“/„cost efectiv“, de suficientă în a investi nişte bani şi a face mai mulţi bani cu ei. De multe ori se merge pe simplu nu neapărat pentru că e ideal, ci pentru că e suficient. Cu alte cuvinte, dacă e bine şi aşa, de ce să ne mai complicăm.

Am sperat iniţial că vor fi oameni preocupaţi de aceste simboluri, însă am rămas plăcut surprinşi să vedem după finalizarea proiectului că tinerii sunt sensibili la aceste simboluri care practic îi privesc în mod direct. E aici şi o idee veche care se aplică şi care spune că pentru a avea valoare şi efect, omul trebuie să depună un anumit efort în a cauta, descifra şi înţelege pentru a cunoaşte. Dacă am fi explicat totul direct, ar fi lipsit strădania „cititorului“ şi, deci, valorizarea acestuia.

Unul din personajele din Q Caffe FOTO: Gabriel Roşca/6sense.ro

Care este mesajul pe care-l transmit cele trei încăperi ale localului?

Povestea din spatele decorului localului este una unitară, folosind configuraţia spaţiului am împărţit-o în 3 capitole.

Prima încăpere ilustrează ademenirea omului contemporan într-o curgere tentantă, dar care are că şi efect pierderea individualităţîi şi a libertăţii, pentru că acestea fiind noţiuni absolute nu există decât dacă sunt depline. De exemplu, nu eşti liber dacă te poţi plimbă nestingherit doar într-o încăpere, când lumea şi posibilităţile sunt atât de vaste. Personajul principal din cafenea este Icar din mitologia greacă, ilustrat aici pe frontonul barului, ca un simbol al potenţialului uman de a fi liber. Dacă el a plătit preţul suprem pentru libertatate, noi ce scuză avem pentru comoditatea şi pasivitatea noastră în a genera o lume mai bună?

A două încăpere este dominată de o tornadă care simbolizează tumultul lumii cu forţă lui de atracţie, în care odată ajunşi, nu mai suntem călători prin viaţă, ci compunem un sistem. Şi aici mesajul este unul luminos şi constructiv pentru că un balon cu aer cald oferă, celor dispuşi să se trezească şi să schimbe ceva în bine în ei şi în lumea care trăiesc, o călătorie gratuită spre eliberare. Doar un om liber poate să trăiască frumos.

A treia încăpere descrie perspectiva social-sistemică a individului în care sistemul s-a personificat şi pentru a-şi prezerva existenţa este în stare să transforme omul într-o maionetă pentru ca lucrurile să rămână aşa. Nu pentru că sunt bune sau cât de bune se poate, ci fiindcă dacă s-ar schimbă nu şi-ar mai prezerva existenţa. În această încăpere, se pot găşi mai multe valize ce conţin mini-scenete ale unor aspecte de maximă importantă din oranduirea contemporană. Nu întâmplător sunt puse în valize, ideea e că noi purtăm bagaje, multe şi grele, iar uneori chiar fără rost sau esenţă în ele.

Tot în această încăpere se află şi un personaj de prea multă actualitate în societatea românească şi nu numai, parcă desprins dintr-un roman de George Orwell, ce întruchipează lăcomia, oportunismul şi arivistul social care este în stare să-şi oprime proprii semeni doar pentru a-şi alimenta poftă nestăvilită de consum.





Imagine din Q Caffe FOTO: Gabriel Roşca/6sense.ro

Cu cine aţi colaborat?

Am colaborat cu foarte mulţi artişti de prima clasa din Cluj. Mihai Berbecar, Elena Ilas, Florin Marin, Barabas Istvan, Adriana Goilav sunt doar câţiva dintre ei.

Aţi folosit steampunk la Joben şi Submarine. De ce v-aţi inspirat la Q Caffe şi din dark fantasy? Să fie şi din pricina jocurilor video?

Am folosit stempunk la Enigmă, Joben şi Submarine, şi punctual chiar şi la Q Caffe. Aici însă trebuia mai mult, trebuia să surprindem ceva din ce încerca să spună Schopenhauer prin „Lumea este reprezentarea propriului meu vis“. Trebuia deci să utilizăm suprarealismul şi dark fantasy pentru a compune o lume fantastică, plină de fantezie.

În fiecare încăpere, la o masă, stă un personaj. Care e rolul său în afară de cel decorativ?

Rolul acestora nu este unul decorativ, chiar dacă decorează. Personajele arhetip pe care noi le-am identificat sunt: omul-maşină - individul care întocmai că o maşinărie face ce „trebuie”, câtă vreme poate, şi nu observă mimetismul - , omul fără scrupule - cei care din lăcomie îşi dau concursul într-un sistem injust, doar pentru a-şi prezerva consumul -, omul haotizat - reprezentat în cămaşă de forţă ce sugerează paralizia intelectuală şi fizică a omului bombardat cu prea multe informaţii inutile - şi omul care se roagă - care conştientizează că libertatea în lumea noastră se mai poate află doar regăsindu-l pe Dumnezeu in inimile noastre, şi astfel eliberându-ne pe noi să fim În stare să realizăm o lume mai bună.

Fiind arhetipuri ale omului contemporan, ele subliniază ideea că individul alege conştient sau nu, prin ceea ce face şi crede, între a fi o marionetă a orânduirii actuale sau a fi autentic şi uman.

Ce semnificaţie are sculptura cu mâinile din tavan?

Tentaculele sistemului în lumea noastră sunt mâini de oameni slabi, servili, fără scrupule, laşi, meschini care exact că în sculptură noastră trag sforile pe care noi încercăm cu mai mult sau mai puţin succes să ne menţinem echilibrul fragil. Totodată, mâinile declanşează şi limbi care sunt mute când ar trebui să vorbească sau vorbesc mult şi aiurea când ar trebui să tacă sau să vorbească cinstit.

Video care prezintă interiorul reinventat al cafenelei credit video: Youtube Q Caffe

