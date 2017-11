Festivalul unde „himerele sunt animale de companie, iar Apocalipsa devine un spectacol de divertisment“

Muzicienii Răzvan Popovici, Max Baillie, Justus Grimm şi Daniel Rowland vor prezenta o nouă interpretare a coloanei sonore a instalaţiei video „Wear your other side: Dr. Jekyll or Mr. Hyde?“ în cadrul ediţiei cu numărul XII al Festivalului SoNoRo, la Cluj. Astfel, explică organizatorii manifestării, arta vizuală se întâlneşte cu muzica clasică.

Participanţii la spectacol sunt invitaţi să intre în jocul inedit al concertului şi să vină metamorfozaţi într-un „the other side“ al lor, într-o ţinută asemeni lui Dr. Jekyll sau Mr. Hyde.

Potrivit organizatorilor, pe fundalul concertului va fi proiectată instalaţia video „Inverso Mundus“ realizată de grupul de artişti ruşi AES+F, reprezentat în România de Galeria Mobius, Bucureşti: „În interpretarea artiştilor AES+F scene absurde din carnavalul medieval apar într-o frescă video ca episoade ale vieţii contemporane: personajele joacă scene absurde ale utopiei sociale şi fac schimb de măşti, metamorfându-se din cerşetori în oameni bogaţi, din poliţişti în hoţi. Gunoieri metrosexuali împroaşcă oraşul cu gunoi. Femei inchizitor torturează bărbaţi pe roţi de tortură model IKEA. Copii şi bătrâni se luptă în arene de kickboxing. Inverso Mundus este o lume unde himerele sunt animale de companie, iar Apocalipsa devine un spectacol de divertisment“.

Festivalul va continua la Cluj vineri, 10 noiembrie, cu obişnuitul Salon Muzical de la Banca Naţională a României. În cadrul acestuia se vor asculta piese de Gioacchino Rossini, Ludwig van Beethoven, John Cage, Béla Bartók şi Franz Schubert. Accesul la acest concert se face pe bază de invitaţie.

Sâmbătă, 11 noiembrie, la Biserica Reformată Calvină va avea loc un concert/interpretare a Variaţiunilor Goldberg, de Johann Sebastian Bach, în aranjament pentru vioară, violă şi violoncel de Dmitry Sitkovetsky. Intrarea este liberă.

Duminică, 12 noiembrie, concertul din Sala Auditorium Maximum a UBB „Tema con Variazioni“ va închide ediţia din acest an a SoNoRo la Cluj.

Biletele pentru concertele Festivalului SoNoRo pot fi achiziţionate din reţeaua Eventim (www.eventim.ro) şi de la casele de bilete ale sălilor de concert.

Mai puteţi citi:

Festivalul ce aduce la Cluj nume mari ale bluesului românesc