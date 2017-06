Dacă e joi, e Jazz in the Street. Spectacole de artă stradală animă Clujul până la iarnă

Programul Jazz in the Street debutează vineri, 23 iunie, la ora 18.00, pe Bulevardul Eroilor din Cluj şi va continua zilnic, săptămâna ce vine, în cadrul Festivalului Jazz in the Park, din 26 iunie-2 iulie. După festival vor avea loc săptămânal spectacole, în fiecare zi de joi.



„Prima ediţie Jazz in the Street, organizată anul trecut, a fost un mare succes. Comunitatea a primit acest concept foarte bine, am avut şi mulţi oameni care ne-au spus că au venit din alte oraşe tocmai să descopere centrul vechi al Clujului, presărat de momentele artistice pe care le-am pregătit. Vrem acum să încercăm să facem mai multe pentru oraş şi pentru artiştii stradali. De aceea, anul acesta vom avea un program de vară, nu doar un eveniment. Ne propunem ca arta stradală să devină o normalitate pe străzile Clujului şi să existe pe viitor. Noi începem cu un punct acum şi sperăm ca în curând să dezvoltăm mai multe”, spune Alin Vaida, fondatorul Jazz in the Park.

Unul dintre artiştii care vor face spectacol la Jazz in the Street este percuţionistul Dario Rossi, despre care organizatorii evenimentului spun că a devenit viral cu înregistrările în stradă realizate în diverse capitale ale lumii. Acesta se foloseşte de obiecte reciclate - tigăi, farfurii, linguri, găleţi - ca să facă show.

În plus, artiştii care vor să participe la Jazz in the Street se pot înscrie pe www.jazzinthestreet.ro. Înscrierea în proiect se face continuu până la finalul lunii octombrie. Jazz in the Street este un proiect finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Cluj.

