Cum ajută biletele neobligatorii ale unui festival pe oamenii care locuiesc la Pata Rât, groapa de gunoi a Clujului

Organizatorii Festivalului Jazz in The Park au anunţat că se vor implica şi mai mult în comunitate prin direcţionarea unei părţi din Fondul Jazz in The Park către oamenii de la Pata Rât, ce locuiesc lângă groapa de gunoi a Clujului.

„Festivalul Jazz in the Park se implică anul acesta în finanţarea proiectelor socio-culturale, iar o parte din destinaţia fondului va fi direcţionată către comunitatea din Pata Rât, unde locuiesc în condiţii improprii, lângă groapa de gunoi, peste 1.500 de persoane. Astfel, anul acesta Fondul Jazz in the Park are două obiective generale: finanţarea a două proiecte de susţinere a comunităţii din Pata Rât, prin finanţarea unor iniţiative educaţionale, sociale şi culturale; finanţarea celor mai creative şi practice iniţiative utile oraşului, la fel ca anul trecut“, afirmă cei de la Jazz in The Park.

Fondul Jazz in the Park a fost creat în 2014 cu scopul de a convinge oamenii să se implice în proiecte care să transforme în bine oraşul. Până acum au fost acordate, din acest fond s-au acordat burse pentru tineri muzicieni talentaţi, au fost finanţate iniţiative culturale şi proiecte de artă experimentală.

La ediţia din 2016 a festivalului s-au adunat 15.000 de euro, bani care au ajuns la trei proiecte artistice, lansate în această primăvară: Măscărici, Moara şi Our Environment Remixed.

Cum se poate contribui

„Strângerea de fonduri a început din 9 iunie, iar proiectele ce vor fi finanţate urmează să fie stabilite în urma unui apel public lansat în luna iulie 2017. Vor primi puncte bonus proiectele care implică în activităţile lor comunitatea de la Pata Rât. Oricine îşi poate arăta susţinerea pentru cauza Fondului Jazz in the Park prin cumpărarea unuia sau mai multor bilete neobligatorii la festival, care pot fi achiziţionate din reţeaua distribuitorilor de bilete“, mai spun organizatorii.

Accesul la evenimentele din Parcul Central şi de pe malul Someşului la Jazz in the Park este liber, dar participanţii pot cumpăra unul sau mai multe bilete neobligatorii de susţinere a Fondului Jazz in the Park. Suma minimă pe care participanţii o pot direcţiona spre fond este de 10 lei. Cei care aleg să cumpere un bilet neobligatoriu extra, în valoare de 50 de lei, vor primi un tricou de susţinător al Fondului Jazz in the Park la sosirea în Parcul Central.

Cine concertează la Jazz in The Park 2017: Vintage Trouble, Jojo Mayer & Nerve, Skalpel, Viva Vox Choir, Tatran, Mammal Hands, Hidden Orchestra, Coma Acoustic, Big Band Gaio, JazzyBIT, Butterflies in my Stomach, Koszika & The HotShots, Sebastian Spanache Trio, Bogdan Vaida, Szempol Offchestra, Alex Calancea Band, Brum, Gauthier Toux Trio, Niogi şi C.A.L.I. Quartet.

Despre festival

Jazz in the Park Festival este un eveniment realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca, finanţat prin Administraţia Fondului Cultural Naţional. Festivalul Jazz in the Park are loc în intervalul 26 iunie-2 iulie la Cluj şi cuprinde o secţiune pe bilete şi abonamente pentru concertele de la Opera Maghiară, concerte cu intrarea liberă, dar cu bilete neobligatorii de susţinere a Fondului Jazz in the Park, în Parcul Central, pe malul Someşului şi în alte locuri care vor fi anunţate în curând.

Informaţii complete despre Fondul Jazz in the Park, festival, program, parteneri, bilete şi artiştii confirmaţi pentru această ediţie găsiţi pe www.jazzinthepark.ro.

