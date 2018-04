Afaceristul german care a vândut tot şi s-a mutat în România. În ce colţ de rai al ţării a decis să se stabilească: „Farmecul zonei este dat de peisajele superbe“

Jonas (44 de ani) a ajuns pentru prima dată în România în 1993, când şi-a vizitat tatăl, care îşi cumpărase după Revoluţie o casă săsească unde s-a retras departe de tumultul vieţii din Hamburg.



„Tata a venit prima dată aici în 1990 cu un convoi de ajutoare pentru spitalul de copii din Sighişoara, la scurt timp după Revoluţie. Apoi, el a mai făcut câteva drumuri Germania – România, tot pentru a distribui ajutoare, după care a decis să se stabilească aici. Şi-a cumpărat o veche casă săsească şi s-a mutat definitiv în România“, a rememorat Joans.

Prima experienţă

Prima sa experienţă în România nu a fost dintre cele mai reuşite. Jonas Schafer îşi aminteşte amuzat că prima impresie pe care i-a lăsat-o România nu a fost tocmai grozavă. Sărăcia omniprezentă şi clădirile prost întreţinute l-au surprins neplăcut. „Mi-am spus atunci, ce dracu e asta? Am fost cretin, eram tânăr, aveam vreo 20 de ani şi locuiam în Londra şi Hamburg, aşa că nu ştiam şi nu apreciam nimic în afara oraşelor mari. Acum văd cu totul altfel lucrurile şi n-aş mai da pe nimic zona asta“, şi-a amintit germanul.

Jonas s-a întors în Germania fără să-i treacă prin minte că într-o zi ar putea să urmeze exemplul părintelui său. În următorii ani a reuşit să transforme mica sa casă de discuri, Laughing Horse Music, într-una de top 5 în Germania, colaborând cu artişti precum ECHT, Credit to the Nation, Oceana, Nina MC şi chiar dacă şi-a mai vizitat tatăl de câteva ori, nici măcar nu i-a trecut prin minte să dea Hamburgul şi Londra pe un sat pierdut printre dealurile Transilvaniei.

Şi totuşi, scenariul imposibil a devenit realitate în 2003, când împreună cu soţia sa, Ulrike, a revenit în România, pentru câteva zile de concediu.

„Dacă înainte nu puteam concepe să-mi trăiesc viaţa dincolo de un oraş mare, de data asta am avut parcă o revelaţie. Eram cu soţia mea, Ulrike, şi ne uitam fermecaţi la peisaje, ne plimbam în natură, pe dealuri, şi parcă nu ne mai săturam. De fapt, Ulrike a fost cea care mi-a spus: „Ştii, eu cred că aş putea trăi aici, e atât de frumos“. M-a surprins, dar mi-am dat seama că gândul ăsta îmi trecuse şi mie prin minte. Şi atunci am decis să facem o schimbare radicală şi să ne mutăm în România“, a povestit Jonas.







Au vândut tot ce aveau în Germania

Întorşi în Germania, Jonas şi Ulrike au renunţat la afacerea lor şi şi-au vândut casa de discuri, aşa că acum aveau şi bani cash pentru alte investiţii. Iar ideea le-a venit tot în România, în timp ce se plimbau printre casele săseşti, admirându-le. „Ce-ar fi să deschidem un local, o pensiune rustică, inspirându-ne din ceea ce vedem în jur“, a fost gândul pe care l-au pus în practică.

Iniţial, cei doi au cumpărat o casă săsească pe care au renovat-o, după care au investit într-o pensiune, adoptând un concept inventat în nordul Italiei, Albergo Difuso. „Ne-am inspirat din modelul nord-italian, ideea era să salvăm satul ca să nu mai plece lumea la oraş. Apoi, am cumpărat şi alte case vechi săseşti pe care le-am restaurat, iar acum avem şapte astfel de case pe care le punem la dispoziţia turiştilor, plus clădirea principală. În total avem 72 de paturi. În plus, am investit şi în teren, avem o grădină de peste două hectare, dar şi un mic lac“, a detaliat Jonas.

Clientelă selectă

Investiţia s-a dovedit una inspirată. Valea Verde nu duce lipsă de turişti, iar cei mai mulţi dintre ei sunt străini. Ofiţeri americani de rang înalt, ambasadori, oameni de afaceri şi artişti au profitat de liniştea locului. Printre vedetele din România care s-au cazat la resortul lui Jonas se numără Andreea Esca şi Andreea Berecleanu, dar şi fiica omului de afaceri George Copos, care a închiriat în urmă cu câţiva ani tot complexul turistic unde şi-a ţinut nunta.

„La noi au venit ambasadorii SUA, Marii Britanii, Franţei, Danemarcei, Belgiei şi Ungariei. Plus, printre cei care au venit aici de multe ori sunt Gary Herbert, comandant în US Navy şi Brian Mullin de la US Air. Aici a venit şi Tim ( Tim Leveridge) - CEO al Coca Cola - şi mulţi alţii. Toţi s-au simţit bine la noi, nu întâmplător au revenit apoi de mai multe ori“, a adăugat neamţul.

Însă Jonas nu se mulţumeşte cu rolul patronului. Germanul originar din Flensburg este inginer, dar nu se dă în lături să muncească şi el cot la cot cu angajaţii săi, iar cel mai bine se simte în bucătărie. „Sunt bucătar, am făcut cursuri de specialitate la Londra şi în Germania, aşa că mă pricep. Şi uite aşa am învăţat limba română în urmă cu mai mulţi ani, în bucătărie. Majoritatea angajaţilor nu vorbesc limba germană, aşa că am învăţat eu româna, mulţumită lor. Şi mă bucur că s-a întâmplat aşa. Sunt mândru de ei, de angajaţii mei, iar astea nu sunt doar cuvinte spuse ca să dea bine“, a punctat Jonas.







Membru al celei mai vechi societăţi gastronomice

Jonas şi Ulrike sunt din 2011 membri ai celei mai vechi societăţi gastronomice din lume, Chaîne des Rôtisseurs. Având peste 25.000 de membri, Chaîne des Rôtisseurs a fost înfiinţată în urmă cu 800 de ani şi aduce împreună entuziaşti care împărtăşesc aceleaşi valori despre calitate, mâncare fină şi încurajarea artelor culinare.

„În fiecare an, la o dată numai de ei ştiută, trimit un inspector care să ne verifice şi să verifice calitatea serviciilor noastre, în special mâncarea. Inspectorul se comportă ca un client obişnuit, niciodată nu ştim cine e şi când vine, noi aflăm că am fost vizitaţi doar atunci când suntem anunţaţi oficial că am trecut cu bine peste inspecţie şi că ne păstrăm acest statut şi în anul respectiv“, a explicat Jonas.

Apreciaţi de clienţi şi pe TripAdvisor

Pensiunea lor apare şi în oferta celebrului TripAdvisor, iar la capitolul reviews nu mai puţin e 86% dintre clienţi le-au acordat cel mai bun calificativ (excelent), iar 6% au bifat foarte bine. Chiar şi aşa, Jonas nu se gândeşte să-şi extindă foarte mult complexul turistic dintr-un motiv simplu.

„Nu vrem să ne dezvoltăm foarte mult pentru că satul e mic, iar complexul nostru şi-ar pierde farmecul dacă ar «înghiţi» prea multe case. Şi ar fi păcat. Până la urmă, farmecul zonei e dat de peisajele superbe şi de aceste căsuţe săseşti, unele dintre ele foarte vechi“, a mai afirmat neamţul.

Jonas şi Ulrike au avut ocazia să viziteze nenumărate ţări, însă doar două dintre acestea şi-au găsit un loc special în inima lor. „România şi Scoţia ne-au impresionat cel mai mult, asta şi ca peisaje şi ca oameni. Din punctul meu de vedere, Transilvania şi Scoţia chiar se aseamănă. Oamenii sunt calzi, ospitalieri, iar peisajele îţi taie răsuflarea. Nu este adevărat că scoţienii ar fi zgârciţi, aşa cum sunt prezentaţi de cele mai multe ori. Oamenii pe care i-am întâlnit acolo au fost deosebiţi“, susţine Jonas.





Cei doi cetăţeni germani au avut ocazia să viziteze şi celelalte provincii istorice ale României şi se declară încântaţi de ceea ce au văzut, deşi, spun ei, Transilvania li s-a părut cea mai frumoasă. „Am vizitat mănăstirile din Moldova, de fapt cam toată zona, mai puţin Iaşiul, unde vom ajunge poate cu altă ocazie. Ne-a plăcut foarte mult şi Delta Dunării, e absolut superbă. În schimb, litoralul ne-a cam dezamăgit. Am fost la Vama Veche, dar nu ne-a convins. În schimb, ne-a plăcut foarte mult la Sinaia şi cam toată zona montană de acolo“, a încheiat Jonas.

Cum ajungi la Valea Verde

Localitatea Cnud se află aşezată undeva la jumătatea distanţei dintre Sighişoara şi Mediaş. De pe Drumul Naţional 14, care leagă cele două oraşe, coteşti către localitatea Dumbrăveni, iar apoi te inscrii pe DJ 142C. După câţiva kilometri faci stânga pe DJ 151B şi la doi-trei kilometri de la graniţa dintre judeţele Sibiu şi Mureş ajungi la destinaţie.