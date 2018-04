Povestea tristă a singurului român care a primit un Oscar. Edward G. Robinson şi-a scris discursul pe patul spitalului şi a murit înainte de a ridica statueta

Edward G. Robinson, născut în Bucureşti cu numele de Emanuel Goldberg (român de origine evreiască) la data de 12 decembrie 1893, a fost al cincilea din cei şase fii ai familiei, iar primii 8 ani de viaţă i-a trăit într-o casă mică, alături de părinţi şi bunica din partea mamei.





Din cauza contextului naţional de persecutare a evreilor, familia a fost nevoită să plece în America. Emigrarea întregii familii presupunea foarte mulţi bani, mai mulţi decât putea să-şi permită, fapt pentru care au plecat pe rând: fratele cel mai mare a plecat primul, urmat de tatăl lor. Cu banii strânşi din diversele munci în Statele Unite, aceştia au reuşit să facă posibilă plecarea celorlalţi membri ai familiei, notează site-ul www.romanipentruolume.ro.

Un elev eminent

S-au stabilit în cartierul Lower East Side din New York când Emanuel avea nouă ani. Trăiau în continuare într-un apartament mic, iar noua lor viaţă nu era nici pe departe luxoasă, dar erau în America, tărâmul tuturor promisiunilor şi oportunităţilor.

Tânărul Manny (cum era alintat de familie) a intrat la Şcoala Publică nr. 137 şi a învăţat engleza imitându-şi colegii americani. A fot un elev eminent, excelând la toate materiile cu excepţia sportului. Citea foarte mult şi, prin intermediul şcolii Townsend Harris Hall, şi-a descoperit talentul oratoric.

La vârsta de 17 ani, a intrat la City College of New York, apoi a fost acceptat la American Academy of Dramatic Arts (AADA) cu bursă. În perioada petrecută la AADA a fost sfătuit să-şi schimbe numele. „Am păstrat iniţialele EG, dar nu am nicio idee de ce am ales Robinson ca nume de familie… Dacă ar trebui s-o fac din nou, aş alege unul mai scurt – nu aveţi nici cea mai mică idee cât de mult îţi ia să scrii «Edward G. Robinson» unei turme de vânători de autografe...”, a declarat el câţiva ani mai târziu.

Cu paşi mici spre succes

Dupa ce a absolvit AADA, la 19 ani, era deja pregătit să răspundă provocărilor lumii.

„Cum este să te simţi pregătit pentru cele mai importante roluri scrise vreodată? Este de-a dreptul frustrant. Eşti gata să înfrunţi toate provocările, dar acestea nu există”, considerând întârziate oportunităţile pe care avea să le fructifice mai târziu. La început, a acceptat orice slujbă legată de scenă, de la un simplu curier sau la cel care tragea cortina dar, gradual, a ajuns să aibă roluri mici care l-au propulsat spre adevărata scenă. A acumulat o experienţă valoroasă: într-o singură piesă („Under Fire”) a interpretat patru roluri – un spion belgian, un ţăran, un ofiţer de armată şi un soldat Cockney.

Micul Cezar l-a transformat în star de cinema

După absolvirea cursurilor a început să joace în diverse roluri mici. În timpul Primului Război Mondial s-a înrolat în Marina Americană, iar după război a ajuns la Washington. În anii 20 a obţinut primele mari succese le-a obţinut pe celebra scenă Broadway. A urmat apoi primul rol în cinematografie, într-un film mut. La sfârşitul anului 1925 s-a căsătorit cu Gladys Lloyd şi s-a stabilit la New York.

La Hollywood a ajuns în 1929, iar primul mare succes cu filmul ” Micul Cezar” avea să vină în 1930. După rolul din ”Micul Cezar”, Robinson a atins faima unui star veritabil de cinema, urmărit de paparazzi şi acostat de zeci de fani.

A interpretat în mai multe producţii roluri de gangster devenind o figură emblematică la Hollywood. În anii 30-40, prin prisma rolurilor interpretate, numele său era asociat cu figura de mafiot american. Printre filmele care au contribuit la celebritatea sa se numără “Kid Galahad” , “Key Largo” şi “The Cincinatti Kid”. A jucat în mai multe filme în care l-a avut ca partener pe Humphrey Bogart.

Putea să joace în ”Naşul”

Regizorul initial al filmului ”Naşul”, Peter Bogdanovich, l-a distribuit pe Robinson în rolul lui Vito Corleone. Întâmplarea a făcut ca cel de-al doilea regizor al filmului, Francis Ford Copolla, să aibă altă preferinţă pentru rolul principal al peliculei. El l-a ales pe Marlon Brando şi astfel actorul cu origini româneşti a pierdut şansa de a interpreta celebrul rol.

A murit cu două săptămâni înainte

Robinson nu a fost nominalizat niciodată la Oscar, în ciuda succesului înregistrat cu multe dintre rolurile sale. Abia în 1973 Academia de Film Americană a decis să îi acorde Oscarul pentru întreaga carieră. Robinson nu a mai apucat să îşi primească premiul. A murit pe 26 ianuarie 1973, cu două săptămani înainte de ceremonia de acordare a premiilor. Chiar dacă ştia că este bolnav, Robinson a declarat că va participa la ceremonie chiar şi într-un scaun cu rotile, dacă va fi cazul şi şi-a pregătit, pe patul de spital, discursul. Dar nu a fost să fie. Pe 26 ianuarie 1973, cu soţia şi prietenii alături, Edward G. Robinson s-a stins din viaţă. În cadrul ceremoniei de decernare al Oscarului, Jane, soţia sa, a acceptat să primească Premiul oferit în onoarea marelui Robinson. Tot ea a citit, cu mari emoţii, discursul soţului său adresat lumii întregi:

„Nu ar fi putut veni la un moment mai bun în viaţa unui om. Dacă ar fi venit mai devreme, ar fi trezit sentimente profunde în mine, dar nu la fel de profunde cum sunt cele de acum. Sunt foarte recunoscător colegiilor mei atât de calzi, creativi, talentaţi şi apropiaţi, ce mi-au fost tovarăşi de viaţă. Mai bogat de-atât poţi să fii?”

Edward G.