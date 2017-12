Fobal. Dunărea Călăraşi joacvă vineri, 8 decembrie, în deplasare cu CS Mioveni

“Ne aşteaptă un meci destul de greu. Noi mizăm pe atacul nostru şi din câte am aflat gazdele noastre de mâine se confruntă cu ceva probleme în defensivă. Le lipesc, se pare, vreo 3 titulari. Însă totul depinde de noi deşi antrenorul celor de la Mioveni, Laurenţiu Roşu va căuta să demonstreze că echipa are potenţial astfel încât să capteze atenţia autorităţilor locale pentru a primi anul viitor finanţare. E limpede că îşi vor vinde scump pielea. Dar, noi mergem să câştigăm. Consider că avem resurse să obţinem toate cele 3 puncte!” a spus Brişan pentru site-ul AFC Dunărea Călăraşi. . În tur, Dunărea şi CS Mioveni au remizat la Călăraşi, scor 1-1 în partida desfăşurată pe 12 august. Ultima confruntare dintre cele două echipe la Mioveni a avut loc pe 24 februarie 2017, la final, tabela arătând, 2-2.