Ceaţa îngreunează traficul pe A2. Vizibilitate redusă între Bucureşti şi Feteşti

Pe câteva drumuri naţionale şi autostrăzi se circulă în condiţii de ceaţă (A1 Bucureşti — Piteşti, A2 Bucureşti — Feteşti, A3 Bucureşti — Ploieşti, DN1 Bucureşti — Ploieşti, DN2 Bucureşti — Buzău etc.). "Le recomandăm conducătorilor auto să ruleze cu viteză adaptată în funcţie de vizibilitate, să mărească distanţa în mers, să nu se angajeze în depăşiri riscante şi să folosească luminile de întâlnire (şi pe cele de ceaţă, dacă vizibilitatea scade semnificativ). Vizibilitatea scade sub 200 de metri şi pe alocuri sub 50 de metri din cauza ceţii dense.



Iată ce recomandări fac oamenii legii:



1. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător.



2. Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă.



3. Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce depăşesc pot fi surprinşi de apariţia bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcţiune doar luminile de poziţie.



4.De asemenea, în cazul rămânerii în pană, triunghiurile de presemnalizare trebuie aşezate la o distanţă mult mai mare. Reamintim obligaţia conducătorilor de autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când execută intervenţii la vehiculul care se află pe partea carosabilă a drumului public. Recomandăm şi celorlalţi conducători auto să poarte acest echipament, mai ales pe timp de ceaţă.



5. Pietonii, bicicliştii şi căruţaşii trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic.



Vă recomandăm şi:

Ceaţa densă îngreunează traficul. Şoferii, sfătuiţi să evite depăşirile riscante

S-a redeschis traficul pe A2. Se circulă doar de la Bucureşti la Lehliu, poliţiştii dirijează coloanele de maşini