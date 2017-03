VIDEO Sute de buzoieni, la concertul aniversar al trupei Celelalte Cuvinte

Fanii au cântat alături de membrii formaţiei hit-uri vechi şi cântece noi care se vor găsi pe un nou album.

Cel mai nou membru al trupei a intrat în componenţă în urmă cu 30 de ani. El spune că are o amintire cu totul specială legată de Celelalte Cuvinte, care şi-a lăsat amprenta asupra carierei sale pentru totdeauna.

”Eu am 30 de ani în gaşcă Am început în trupă prin a fi fan. Ulterior, la o cântare a lor, am făcut un intro pentru albumul numărul doi al lor şi de atunci încolo am fost membru permanent”, a declarat Tiberiu Pop.

Formaţia s-a înfiinţat în decembrie 1981, la Timişoara. Unul dintre membrii fondatori s-a arătat mulţumit de reacţia publicului cunoscător de muzică bună.

”Mi-a plăcut publicul, a stat, a ascultat, a comemorat, şi-au amintit. Ne-au ascultat piesele noi li suntem foarte mulţumiţi. De aceea am venit în Buzău pentru că ştiam că aici sunt oameni care mai ascultă muzică”, a spus la finalul concertului, Calin Pop, solistul trupei.

Turneul ar fi trebuit să se desfăşoare anul trecut, dar a fost amânat după ce basistul formaţiei, Marcel Breazu, s-a îmbolnăvit de pneumonie.

Celelalte Cuvinte este prima trupă din România care, după plecarea formaţiei Phoenix din ţară, a atras atenţia publicului cunoscător de muzică elaborată.