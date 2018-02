VIDEO Poliţist din Buzău, la primul salariu după revoluţia fiscală: „Am cu 300 de lei mai puţin, în condiţiile în care salariul brut a crescut cu 700, 800 de lei“

Dezamăgire mare printre poliţiştii buzoieni după ce au aflat că iau salarii mai mici luna aceasta. ”În urmă cu două zile am primit fluturaşii cu salariile, ocazie cu care am constatat că majoritatea poliţiştilor au venituri mai mici. De exemplu, eu am primit cu 300 de lei mai puţin în condiţiile în care salariul brut a crescut cu 700, 800 de lei. Dacă înainte dădeam contribuţia la stat de 700, 800 de lei pe lună, acum am dat 1.700 de lei contribuţie la stat”, a declarat Vasile Biţa, vicepreşedinte SNPPC Buzău.

De anul acesta, Ministerul de Interne nu mai acordă sporul de 40% poliţiştilor, pentru serviciul de permanenţă, iar lipsa lui se simte deja. ”Sunt colegi de-ai mei, adică toţi poliţiştii care participă la cercetarea la faţa locului, judiciariştii, care din cauză că de la 1 ianuarie nu se mai plăteşte acel spor de permanenţă la domiciliu, au salarii mai mici cu cel puţi şase, şapte sute de lei. Exista acest spor întrucât noi, în perioada în care suntem echipă de cercetare la faţa locului stăm efectiv la dispoziţia instituţiei. Atunci când este un eveniment, în cel mai scurt timp ne deplasăm la eveniment. În această situaţie sunt 30 la sută din efective dar şi ceilalţi colegi au luat mai puţin prin trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat. Ni s-a spus că o greşeală de soft dar consider eu că acest exerciţiu financiar trebuia făcut demult. Am atras atenţia din vară asupra acestui lucru”, a spus Vasile Biţa, vicepreşedinte SNPPC Buzău.

Sindicaliştii spun că soluţia ar fi ca acest spor să fie înlocuit cu plata orelor suplimentare. Ministrul Carmen Dan a declarat, vineri, că s-au găsit soluţii la nivelul ministerului, prin „compensare”, indicând că este „obligatorie şi necesară” o schimbare în Poliţia Română.