Peste 1.000 de candidaţi din 23 de oraşe, la cea de-a VIII-a ediţie a Concursul Naţional ”Margareta Sterian”

Concursul se adresează elevilor din şcolile şi liceele cu profil artistic din ţară şi este structurat pe cinci secţiuni: Muzică instrumentală (pian, vioară, corzi grave, suflători), Arte vizuale (pictură, grafică, artă decorativă, sculptură, arhitectură, artă fotografică), Teorie muzicală, Arta actorului, Creaţie literară în limbile română, engleză şi franceză.

De la an la an numărul participnţilor creşte vizibil, o dovadă în plus pentru organizatori că este o competiţie ce promovează valoarea, obiectivitatea şi seriozitatea.

Anul acesta s-au înscris în concurs peste 1.000 de candidaţi din 23 de oraşe: Bucureşti, Ploieşti, Galaţi, Târgovişte, Craiova, Bârlad, Brăila, Piteşti, Câmpulung Muscel, Braşov, Sighişoara, Bacău, Oradea, Sibiu, Târgu-Jiu, Focşani, Călăraşi, Botoşani, Iaşi, Satu Mare, Alba-Iulia, Râmnicu-Vâlcea şi Buzău. De remarcat este faptul că Bucureştiul a fost întotdeauna reprezentat printr-un număr considerabil de elevi de la cele trei intituţii de prestigiu, respectiv Colegiul Naţional de Artă „Dinu Lipatti”, Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu” şi Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”.

”Succesul înregistrat în anii precedenţi a confirmat faptul că elevii apreciază în mod deosebit competiţia, promovarea valorilor spirituale şi artistice, cele care le dau conştiinţa propriei valori, observându-se interesul crescut pentru rolul factorilor emoţionali. Ca în fiecare an, suntem deosebit de onoraţi de prezenţa domnului Inspector General pentru Arte din Ministerul Educaţiei Naţionale, prof. dr. Adrian Brăescu, în calitate de Preşedinte al concursului. Juriul va fi format din profesori universitari sau din alte instituţii de artă din ţară şi din Buzău”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Iubitorii muzicii clasice, pasionaţii de artă şi de teatru se vor putea delecta sâmbătă, 25 februarie, ora 17, la Vernisajul Expoziţiei din Liceul de Arte „Margareta Sterian” şi duminică, 26 februarie, ora 10, la Gala Laureaţilor Concursului, la Teatrul „George Ciprian” Buzău.