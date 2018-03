Minunile Staţiunii de Cercetare Legumicolă Buzău. Cum se cultivă roşia tigrată, vânăta albă sau Momordica

Au fost deja solicitate legume pur româneşti dar şi soiuri mai puţin obişnuite, aclimatizate de cercetătorii de la SCDL. Astfel, în cursul acestui an vor fi vândute în mai multe reţele de magazine din întreaga ţară varietăţile exotice, atipice, introduse în cultură în ultimii ani, dar cu aroma şi gustul legumelor tradiţionale româneşti.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău a primit solicitări ferme din partea mai multor reţele de magazine pentru comercializarea de soiuri de legume exotice, cu forme şi culori atipice, cum ar fi roşiile tigrate, vinetele albe, castravetele anti-diabet, kiwano sau ardeii iuţi multicolori.

Potrivit cercetătorului buzoian, pe lângă soiurile tradiţionale staţiunea de cercetare a primit solicitări şi pentru speciile nou introduse în cultură, cum ar fi Momordica, soi de castravete amar recomandat bolnavilor de diabet, sau Lofantus, o cunoscută plantă aromatică şi meliferă adusă din America.

„În cursul acestui an, vom avea în premieră în România celebra miere de Lofantus, pentru care au fost distribuite seminţe promoţionale în întrega ţară pentru cultivarea a câtorva sute de hectare, plantă din care se obţin ceaiuri, dar se procesează şi un ulei special destinat industriei săpunurilor şi a parfumurilor, care se va vinde tot în supermarketuri”, a mai declarat Costel Vânătoru.

Deşi solicitările sunt consistente, cei de la Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură din Buzău vor face toate eforturile pentru a onora contractele.

”Cererile sunt mari şi greu de onorat, mai ales în condiţiile în care nu avem suprafeţe mari pentru cercetare. Am găsit o cale de mijloc, însă. Pentru o parte din solicitări am pregătit răsaduri şi am găsit cultivatori care să preia aceste răsaduri de la noi iar producţia să o contracteze cu aceste mari lanţuri de magazine, iar un alt lanţ de supermarketuri a dorit să ia sămânţă de la noi, a găsit cultivatori, a distribuit-o deja cultivatorilor şi aceştia produc pentru ei. Este important că sămânţa noastră ajunge să producă pentru magazinele acestea mari”, spune cercetătorul Costel Vânătoru.