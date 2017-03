Demersurile primarului Toma privind înlocuirea conducerii Companiei de Apă, blocate în şedinţa ADI „Buzău 2008”

Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a reunit la Consiliul Judeţean Buzău un număr de 27 de primari ai unităţilor administrativ teritoriale membre în ADI „Buzău 2008”. Şedinţa a debutat cu declaraţia preşedintelui Consiliului Judeţean, Petre Emanoil Neagu, conform căreia zilele trecute a fost nevoit să dea cu subsemnatul la poliţie după ce primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a formulat o plângere penală pe numele său.





„Vreau să vă rog pe fiecare să verificaţi procesul verbal al ultimei şedinţe a ADI la care am participat cu toţii dar şi pe cel care se va întocmi după şedinţa de azi pentru că eu am fost chemat şi am dat declaraţii la poliţie după ce domnul primar Constantin Toma a formulat o plângere penală pe numele meu cum că aş fi falsificat procesul verbal al ultimei adunări generale şi v-aş fi indus în eroare şi pe dumneavoastră şi pe alţii. Vă spun asta pentru că şi dumneavoastră veţi fi citaţi ca martori şi ca să ştiţi ce acuzaţii ne aduce domnul primar al municipiului Buzău”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu.





În replică, primarul Toma, prezent în calitatea de reprezentant al municipiului Buzău, a declarat că plângerea a fost făcută strict pe numele preşedintelui şi secretarului CJ şi a formulat dorinţa ca procesul verbal al şedinţei să nu-i mai fie trimis după trei zile. „Aş avea rugămintea ca procesul verbal să mi se dea după şedinţă. Iar plângerea a fost făcută împotriva domnului Petre Emanoil Neagu şi împotriva lui Laurenţiu Gavrilă pentru că prin discuţii au influenţat până la blocarea totală şedinţa AGA de la Compania de Apă”, a spus Toma.

Sub tensiune s-a derulat întreaga şedinţă, care s-a încheiat cu un eşec pentru edilul-şef al Buzăului în demersul său de a face modificări în conducerea Companiei de Apă Buzău. Primarul nu a reuşit să obţină aviz favorabil pentru propunerea de revocare a Consiliului de Administraţie al Companiei de Apă Buzău şi a directorului Companiei de Apă, Ionel Tescaru, proiecte pe care intenţiona să le introducă pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor Companiei de Apă Buzău programate pentru data de 28 martie. I s-a explicat că Asociaţia nu poate da un astfel de aviz, ci doar să avizeze bugetele şi strategia CA Buzău.





Constantin Toma, în calitate de reprezentant al municipalităţii în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei de Apă Buzău va susţine, marţi, introducerea pe ordinea de zi a proiectelor privind revocarea administratorului şi a Consiliului de Administraţie al Companiei de Apă Buzău, numirea unui Consiliu de Administraţie provizoriu şi modificarea actului constitutiv al companiei, puncte care au primit aviz negativ din partea ADI „Buzău 2008” şi care în mod normal nu ar avea ce să caute pe ordinea de zi a viitoarei Adunări Generale a Acţionarilor Companiei de Apă.