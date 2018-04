Buzoianca Bianca Purcărea va interpreta personajul principal din musicalul Mama Mia

Buzoianca Bianca Purcărea, una dintre actriţele care vor juca alternativ în spectacol, a devenit cunoscută la nivel naţional după participarea la numeroase festivaluri şi talent show-uri muzicale.





Ea a participat în primul sezon al emisiunii X Factor, unde a ajuns până în etapa Bootcamp-ului. A mai participat şi la Eurovision, în anul 2012, unde a ajuns până în finala naţională.





„Festivalurile româneşti de muzică mi-au adus multă experienţă, eu le consider o şcoală în sine, pentru că se apropie foarte mult de musical, ca rigori tehnice şi vocale, iar musicalul a fost dintotdeauna genul meu preferat de spectacol”, a declarat Bianca Purcărea, citată de paginademedia.ro.





Spectacolul este o premieră a genului în România. Va fi primul musical de Broadway produs 100% independent, care se va întinde pe o perioadă de minimum doi ani şi va avea peste 100 de reprezentaţii în toate marile oraşe din România. Spectacolul va fi lansat la Bucureşti , în luna mai, după care va porni în turneu în toate marile oraşe din ţară.





În spectacol este vorba despre o tânără care încearcă să descopere cine e adevăratul ei tată şi invită la nunta sa pe cei trei bărbaţi din trecutul mamei sale care ar putea să o conducă la altar. Povestea este spusă pe melodiile ABBA, compuse de Benny Andersson şi Bjorg Ulvaeus.





Bianca Elena Purcărea s-a născut pe 24 iunie 1993, în Buzău, a absolvit Colegiul Naţional B.P. Hasdeu. A început de mică să cânte.





„În anul 2006, părinţii au vrut să încep cursuri de canto, dar am intrat în trupa etno BADA formată de profesorul Ungureanu. A fost prima experienţă muzicală, primele apariţii pe scenă. Am cântat pe la toate serbările câmpeneşti, am avut un videoclip, apariţii la canale de muzică etno. Am cântat întotdeauna live şi aveam şi coregrafie”, declara Bianca Purcărea pentru adevărul.ro.