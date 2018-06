Un bărbat susţine că un pacient a murit la Urgenţe, după ce a aşteptat degeaba patru ore să fie consultat. Reprezentanţii spitalului spun că pacientul e viu

UPDATE ORA 10.26 Reprezentanţii Spitalului spun că pacientul nu a murit, ci a fost operat şi acum se află la Reanimare. Potrivit reprezentanţilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pacientul despre care se vorbeşte a ajuns la UPU cu un traumatism facial în urma unei altercaţii. „ În urma investigaţiilor făcute s-a descoperit că pacientul suferise şi o ruptură de splină şi cu o zi sau două înainte să ajungă la spital suferise şi un infarct. A fost tratat, operat, iar acum se află internat pe Secţia de Terapie Intensivă. De asemenea, din data de 11 iunie şi până azi noapte nu s-a înregistrat niciun deces în Unitatea de Primire Urgenţă“, a declarat Marius Leonte, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.

STIREA INITIALA

Braşoveanul Sorin Grigorescu a ajuns la urgenţă cu o rudă care se simţea rău. „Am fost ieri seara (n.r. luni) cu cineva din familie, cu ambulanţa, la urgenţele Spitalului Judeţean Braşov. Am ajuns la 17.30 şi am plecat la 01.30 noaptea. Au fost opt ore horror. Nimeni nu-ţi spune nimic, toţi sunt fuduli, nu dau două parale pe tine, nu primeşti o informaţie...nimic, pt că ei, dumnezeii locului ăuia, nu coboară la nivelul tău de zero absolut. Am reuşit să plec după opt ore doar după ce m-am revoltat în faţa acestei batjocuri... evident, tot o batjocură a fost şi investigaţia dumnezeilor“, spune Sorin Grigorescu pe Facebook.

Omul povesteşte cum un bărbat a stat patru ore pe holuri, s-a chircit de durere, a cerut ajutor, dar nimeni nu l-a băgat în seamă. „În faţa mea, în locul ăla sordid, în batjocura generală, stătea un bărbat chircit într-un scaun galben cu roţi. La vreo doi metri de mine. Gemea, era incoerent, din când în când spunea că moare... aţipea în reprize scurte şi o lua de la capăt. Timp de patru ore omul ăla a stat în faţa mea, în serviciul de urgenţe... niciunul din dumnezeii de acolo, sau ăia mai mici nu i-au aruncat nici o privire. A venit la un moment dat soţia, care a pus nişte întrebări. Un băgător de seamă, îmbrăcat în verde, a început să se răţoiască la biata femeie, să o strivească cu aroganţa lui... omul trebuia să aştepte că, pt el, doar constatarea medico-legală conta, iar aia spunea că luase un pumn în faţă, deci nu deranjăm dumnezeii bine ascunşi din zona aia. Că noi avem coduri aicea, şi să aştepte...dar îi e rău, uite, geme...ai înţeles ce spun io aicea, să aştepte!...Iar omul a aşteptat! Gemând, chircit, transfigurat de suferinţă, incoerent. După mai bine de patru ore s-au îndurat dumnezeii serviciului de urgenţă din Spitalul Judeţean Brasov şi l-au băgat în seamă pe bietul om“, mai scrie Sorin Grigorescu.

„După patru ore, când în sfârşit omul a fost preluat, a fost prea târziu. A făcut infarct şi a murit. La nici un sfert de ceas după ce l-au luat de pe holul ăla sordid şi l-au dus la dumnezei, omul ala a murit. Din ţipetele soţiei lui am înţeles că a făcut infarct... practic, sub ochii mei şi ai dumnezeilor plus sateliţii lor, un om se lupta cu infarctul, murea încet, iar obraznicul ăla-i explica arogant soţiei că «io am coduri aicea şi mă iau după constatarea medico-legală». Timp de patru ore omul ăla s-a luptat cu moartea, implora să fie salvat, teoretic, era la locul potrivit şi a căzut totuşi răpus, în primul rând, de indiferenţă, cinism, aroganta, suficienţă. În opinia mea, omul ăla a murit cu zile, victimă a unui sistem, dar şi al unui comportament de-un cinism şi o aroganţă infioratoare. Putea fi salvat? Habar n-am, însă sigur nu s-a făcut nimic pt el. Am plecat după opt ore de batjocură, opt ore pierdute pt că fişa medicală pe care am primit-o este ea însăşi o batjocură. Puteam să o postez aici, însă mi s-a părut indecent faţă de moartea unui om, practic sub ochii mei, în serviciul de urgenţă al Spitalului Judeţean Braşov...după patru ore de agonie pe un hol, timp în care nu l-a băgat în seamă nimeni. Dumnezeu să-l odihnească pe bietul necunoscut! A crezut ca e în locul care trebuie pt a fi salvat. S-a înşelat!“, mai scrie Sorin Grigorescu.

Contactaţi de jurnaliştii „Adevărul“, reprezentanţii Spitalului Judeţean au spus că vor analiza situaţia. „Vom face verificările necesare şi vom oferi un răspuns oficial până astăzi la prânz“, a declarat Cristian Leonte, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.