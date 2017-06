Se schimbă regulamentul de parcare. Se dublează tarifele în centru, dar şi amenzile

Consilierii Locali votează astăzi noul regulament de parcare în spaţiile publice. Se modifică tafifele, care sunt diferenţiate pe zone, dar şi cuantumul amenzilor. Municipiul a fost împărţit în trei zone pentru care se vor plăti tarife diferite de parcare. Zona 0 cuprinde Centrul Istoric delimitat conform P.U.G mun.Braşov şi Poiana Braşov. Zona I cuprinde Centrul Nou, Astra, Valea Cetăţii, Scriitorilor, Florilor, Tractorul, Schei, Bartolomeu, Craiter. Zona II cuprinde Bartolomeu Nord, Noua- Dârste, Triaj.

Potrivit proiectului în zona zero tariful va fi de 3 lei/oră (inclusiv TVA), în zona I de 2 lei/oră (inclusiv TVA), iar în zona II de 1,5 lei/oră (inclusiv TVA). Acum preţul este de 1,5 lei/oră în zona zero şi 1,3 lei pe oră în restul oraşului. Parcarea trebuie plătită zilnic între orele 8.00 - 20.00, deci duminică nu va mai fi gratis. În schimb în parcările din Zona Zero (Centrul Istoric) şi Gara Braşov plata parcării se va face 24 de ore din 24 adică şi noaptea.

Şi amenzile vor fi mai mari. Cei care nu plătesc parcarea, depăşesc timpul sau îşi lasă maşina pe unde apucă riscă amenzi între 500 şi 1.000 de lei. Până acum amenda era între 200 şi 500 de lei. De asemenea şoferii care parchează pe două locuri sau nu comunică datele necesare poliţiei atunci când sunt prinşi cu mâţa în sac riscă amenzi de 200 la 500 de lei.