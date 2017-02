Se reiau lucrările la Aeroportul Braşov. Consiliul Judeţean alocă 10 milioane de euro pentru continuarea investiţiei. De la Guvern nu vine niciun leu

Aeroportul Braşov are deocamdată doar pista finalizată. FOTOArhivă.

Consiliul Judeţean a alocat pentru acest an 10 milioane de euro pentru continuarea lucrărilor la Aeroportul Braşov. S-au cerut şi de la Guvern 9 milioane de lei finanţare pentru a se continua lucrările la căile de rulare ale Aeroportului Braşov. Amendamentul a fost însă respis de comisiile de buget-finanţe, astfel că Aeroportul nu primeşte nici de această dată bani de la centru.

Aeroportul este aşteptat la Braşov de aproape 12 ani. Deşi există studii clare că un aeroport la Braşov ar avea cel puţin 300.000 de pasageri pe an, acesta nu este o prioritate deşi Braşovul este al doilea oraş turistic al ţării. În plus Braşovul este oraşul care atrage cei mai mulţi străini în România. Toate guvernele au promis finanţarea lui, dar acest lucru nu s-a întâmplat. De-a lungul timpului au fost mai multe speculaţii că nu se doreşte acest aeroport deoarece există studii că Braşovul ar putea atrage 20% dintre turiştii care aterizează la Otopeni.Până acum a fost realizată doar pista. În ultimii doi ani nu s-a lucrat la Aeroport deoarece au fost probleme cu terenul. Legea aprobată în parlament anul trecut a rezolvat şi acest lucru, dar este în continuare nevoie de bani.

Este nevoie de 57 de milioane de euro

Conform indicatorilor tehnico-economnici aprobaţi de plenul Consiliului Judeţean Braşov la finele anului trecut, în urma actualizării studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav valoarea investiţiei cu tot cu TVA este de 57.505.596 euro. Consiliul Judeţean a anunţat că va 10 milioane de euro în bugetul pe anul acesta pentru reluare lucrărilor. Noul termen pentru finalizarea Aeroportului este anul 2020. În realizarea acestui proiect şi-au manifestat intenţia de a se implica şi Primăria Braşov, precum şi Primăria municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul Judeţean Covasna

Pe lângă Aeroport, o pritoritate este şi un Spital Regional la Braşov, dar aici totul este încă în stadiul de proiect.

„Peste puţin timp, vor reîncepe lucrările la Aeroport. În acest scop, în 2017 alocăm 10 milioane de euro din bugetul judeţului. În privinţa Spitalului Regional, am făcut primele demersuri: am stabilit, împreună cu Primăria Braşov, locaţia unde dorim să-l construim (cartierul Bartolomeu) şi am înaintat către autorităţile de la Bucureşti proiectul unui act normativ privind transmiterea unei suprafeţe de teren în domeniul public al municipiului Braşov, deoarece din cele 18 hectare necesare, doar 7 hectare aparţin municipalităţii. Ştiu însă că autorităţile de la Bucureşti nu privesc cu ochi buni aceste investiţii la Braşov. În pofida lor, mă voi bate pentru concretizarea acestor proiecte“, a declarat Adrian Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.