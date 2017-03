Se măresc taxele de şcolarizare la Universitatea Transilvania. Creşterile sunt în medie de 10%

Universitatea Transilvania are 18 facultăţi. FOTOArhivă.

La toate cele 18 facultăţi ale Universităţii Transilvania taxele de şcolarizare vor fi mai mari din toamnă. Cele mai multe taxe anuale vor de 2800- 3.000 de lei la majoritatea facultăţilor. Cele mai scumpe specializări sunt Medicina (6.000 de lei pe an) şi Muzica (5.500 de lei pe an). Aici taxele cresc din toamnă cu 500 de lei pe an.

„Modificările sunt, evident, date de creşterea cheltuielilor cu utilităţile. În ultimii patru ani, de bună seamă că toate costurile au crescut. Noi am încercat să ţinem cât am putut taxele nemodificate, dar a venit momentul să operăm şi noi această minoră creştere. Ţin să precizez că taxele la Universitatea Transilvania din Braşov au rămas constante timp de 4 ani universitari. Am propus o creştere cu aproximativ 10%, de exemplu, acolo unde taxa era de 2.500 de lei, acum devin 2.800 de lei, iar unde era 2800, au crescut la 3000 de lei“, a explicat prof.univ.dr. Mihaela Gheorghe, prorector cu activitatea didactică al Universităţii Transilvania Braşov, citată de bzb.ro.