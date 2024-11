Cum a trăit George Simion înfrângerea în alegeri: a intrat în sediul de campanie dansând și a ieșit cu capul plecat. REPORTAJ

Tristețe și resemnare. Asta s-a putut citi pe fețele reprezentanților AUR aflați aseară la sediul de campanie al formațiunii. George Simion, candidatul partidului la prezidențiale, a ajuns acolo în pași de dans, dar a ieșit cu capul plecat.

„Cu tristețe vă spun că am văzut fața urâtă a sistemului care își bate joc de România la aceste alegeri. Am făcut în această campanie sute de mii de kilometri până am tocit pantofi, am stricat mașini și am strâns mâna a sute de mii de oameni. Pentru acele sute de mii de oameni care și-au pus încrederea în noi și care văd o speranță în AUR, vom continua această luptă inegală și nedreaptă”, au fost primele cuvinte pe care George Simion le-a transmis alegătorilor. Dar nu la ora 21.00, imediat după exit-poll, ci abia la ora 23.00, când s-a convins, în sfârșit, că totul e pierdut. Sau poate nu chiar totul. „Sunt cel mai popular politician de pe TikTok și, la fel, cel mai popular politician de pe Facebook”. Cu toate acestea, mesajul său a pălit în fața celui lansat pe aceleași rețele de socializare de contracandidatul Călin Georgescu. „TikTok-ul și Facebook-ul au bătut astăzi media clasică”, a recunoscut, totuși, Simion. „Sunt foarte bucuros că în turul 2 ajunge un suveranist. Sunt foarte bucuros că aproximativ 40% din voturile românilor au mers către opțiune suveranistă”, a mai declarat el, spunând că l-a sunat pe Călin Georgescu pentru a-l felicita.

Simion a mai spus că îl va susține pe candidatul care va intra în turul doi împotriva lui Marcel Ciolacu: „Mă voi duce să votez în turul 2 ca să sufere Marcel Ciolacu cum merită pentru genul de scheme, de blaturi pe care le face. Noi vom susţine în turul 2 pe oricine intră acolo şi nu este Marcel Ciolacu. Cred că Marcel Ciolacu este cel mai mare rău care se poate întâmpla României în acest moment”, a mai declarat liderul AUR. „În această campanie, dacă ar fi trebuit să stau în cap, aș fi stat, dacă ar fi ajutat la ceva. Așa că eu consider că mi-am făcut bine datoria. Nu am fost trădător, nu i-am lăsat pe ai mei în spate și nu-i voi lăsa niciodată”.

„Vom munci mai mult în următorii patru ani, vom ajunge și în acele sate unde nu am ajuns. Îi vom convinge pe români. Nu sunt trădător, sunt român până la capăt indiferent cât de tare doare”.

În ciuda eșecului, Simion a ținut astfel să precizeze că nu-și va da demisia din fruntea partidului mizând pe colegii săi care îl vor susține în continuare: „Duc această luptă până la capăt. Doar colegii mei vor lua în considerare așa ceva. Și colegii mei cred că sunt mândri de lupta pe care am dus-o sub stindardul tricolor”.

George Simion acuză fraudarea alegerilor: „Troli, boți, și voturi furate”

Dar ziua pentru George Simion nu a început atât de prost pe cum s-a terminat. Căci el a ajuns la sediul de campanie din centrul Bucureștiului, organizat în incinta fostului magazin București, relaxat, zâmbitor și în pași de dans, pe ritmuri populare ce răsunau din boxele amplasate în interior. „Doamne, ajută! Doamne, ajută!” a repetat de câteva ori, nu neapărat ca o rugăminte ci, mai degrabă, ca un salut adresat celor prezenți: ziariști, simpatizanți, membri de partid și colegi din staff-ul său electoral.

A fost întâmpinat cu entuziasm de toată lumea. „A venit șeful” se anunțau oamenii între ei. „Cine suntem noi?” a răsunat, la un moment dat, ca la un semn, o întrebare venită de undeva de la etajele superioare ale clădirii. „AUR! AUR!”, au răspuns cei de jos într-o singură voce. Uralele, ca un strigăt de luptă spartan, s-au pierdut apoi în alte ropote de aplauze.

La ora 19.10, șeful AUR a făcut primele declarații acuzând fraudarea voturilor. Părea, cumva, că se pregătește încă de pe atunci să piardă și începea deja să caute vinovații. „Pe parcursul zilei de astăzi ne-am confruntat cu multiple fraude”, și-a început discursul George Simion. Acesta a acuzat o întreagă rețea de troli, boți, de voturi furate și voturi falsificate. Simion a fost însoțit și de un avocat care a venit cu explicații în plus și, spun ei, cu dovezi palpabile. „Avem cazuri de buletine de vot ascunse prin diverse locuri prin secțiile de votare, de exemplu în dispozitivul de apă Fântâna”, a precizat avocatul. „Avem cel puțin două secții de votare din județul Olt în care s-au introdus buletine de vot preștampilate în acest dispozitiv. Dispozitivul a fost cărat de doi bărbați, fiind exagerat de greu, deși nu avea bidonul de apă atașat. Și au fost găsite, a fost chemată poliția, s-a întocmit dosar penal. Sunt două localități din județul Olt, e vorba de Redea și Coteana din Olt”, a continuat acesta.

Susținător AUR: „George Simion dorește binele întregului popor”

După un discurs de câteva minute, George Simion s-a retras din fața presei. Am avut atunci răgazul să vorbim cu unul dintre susținători: Tatiana Rădulescu, de meserie avocat. „Gândurile sunt acelea de schimbare. După o perioadă de peste 30 de ani în sfârșit a venit prilejul să tindem către altceva”, ne-a declarat femeia. „Un altfel de președinte, o altfel de politică, alte scopuri. George Simion este un președinte tânăr, puternic, un președinte patriot, care prin tot ceea ce a făcut până acum a demonstrat că nu dorește decât binele întregului popor. Pentru România îmi doresc stabilitate, îmi doresc ca tinerii să se întoarcă și să muncească aici, îmi doresc să înțeleagă ce este familia și îmi doresc să devină, unii dintre noi, poate mai patrioți decât sunt acum”, ne-a declarat femeia.

„Cântecul Lebedei” și „Pasărea Rock”

Pe un frig de crăpau pietrele, la ora 21.00, liderul AUR a ieșit din nou la declarații, de data aceasta în stradă. Acolo unde muzica populară a fost înlocuită cu celebra melodie a trupei Phoenix „Pasărea Rock”. „Nu au furat ei cât am putut noi vota!” a strigat Simion în urale și aplauze cu muzica pe fundal. „Am fost singuri împotriva partidelor sistemului. Și o să intrăm în turul doi. Revendicăm în această seară intrarea în turul doi a alegerilor prezidențiale”, a strigat din nou, dând din cap pe ritmurile muzicii.

Numai că planurile de acasă nu prea s-au potrivit cu cele din târg, căci la 21.00 George Simion se afla pe locul patru, după Elena Lasconi. Iar pasărea rock, cea nemuritoare, a devenit dintr-o dată cântecul Lebedei care s-a auzit în tot centrul Capitalei. Rezultatul l-a făcut pe Simion să se retragă destul de repede, pentru dezbateri. Asta, după ce a mai rostit încă două, trei fraze despre manipulare și sondaje mincinoase: „La ora 23 toată manipularea realizată de Florian Coldea și de unii rezerviști o să se sfârșească. Nu urmăriți sondaje mincinoase cu care am fost intoxicați în perioada de dinainte de vot”. Iar apoi s-a retras lăsând strada să asculte mai mult muzică decât un discurs politic închegat.

George Simion: „Cu stânga nici cruce nu poți să-ți faci”

Au urmat alte două ore în care nimic nu părea că mai poate schimba rezultatul în vreun fel. Motiv pentru care în mesajul transmis la ora 23.00 Simion a subliniat încă odată că o alianță cu PSD este imposibilă: „Orice este mai bun decât PSD. Am fost sinceri din prima zi de când am pornit Alianța pentru Unirea Românilor până astăzi și așa vom continua: curați în fața lui Dumnezeu, curați față de propria conștiință și mânați în luptă până la capăt, așa cum am promis românilor. Niciodată nu le voi putea spune românilor să voteze cu stânga, cu PSD-ul. Cu stânga nici cruce nu poți să-ți faci. În joc este cinstea, este onoarea noastră, este tot ce avem noi de preț, cuvântul nostru ca oameni. Nu avem cum să-l susținem pe Marcel Ciolacu”. În schimb a mai spus el, îl va susține pe Călin Georgescu.