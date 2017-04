Primarul din Predeal, condamnat definitiv pentru abuz în serviciu. A fost acuzat că a atribuit preferenţial locuinţe ANL pe vremea când era consilier local

Liviu Cocoş era consilier local în momentul comiterii faptei şi a devenit primar în Predeal în 2012 şi a mai câştigat un mandat şi în 2016. El a fost acuzat de abuz în serviciu alături de alţi 12 consilieri locali. Judecătoria Braşov l-a cpndamnat la un an de închisoare cu suspendare, iar sentinţa a fost menţinută şi de Curtea de Apel Braşov. Decizia este definitivă.

„Respinge, ca nefondate, apelurile declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, inculpaţii Cocoş Liviu, Bucur Nicolae, Bordea Alina, Nedelcu Ştefan, Ilie Lucian, Hogea Mihaela Crinela,Frăţilă Marcel, Bogdan Dănuţ Ioan, Pop Valentin Gheorghe, Pop Ilie, Vitiuc Elena Anemaria, Toma Vasile, Nedeluţ Andreea, părţile civile Alecu Marius Eusebiu, Călin Marian, Oneaţă Ion Sabin, Şerban Loredana Mihaela, Cojocaru Maria, Necula Stela, Caţa Mariana împotriva sentinţei penale nr. 807/27.04.2016 pronunţată de Judecătoria Braşov în dosarul penal nr. 2509/197/2014, pe care o menţine. În baza art. 275 alin. 2,3 Cod procedură penală obligă inculpaţii la plata a câte 150 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat, părţile civile la plata a câte 50 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat , restul cheltuielilor rămân în sarcina statului. Definitivă“, se arată în sentinţa Curţii de Apel Braşov.

Afaceri cu locuinţe ANL

Infracţiunea s-a produs în 2011, dar dosarul a ajuns în instanţă în ianuarie 2014. Liviu Cocoş (PNL) era consilier local în momentul comiterii faptei şi a devenit primar în Predeal în 2012, câştigând un al doilea mandat în 2016. Alături de alţi 12 consilieri locali a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Dosarul ajuns la Judecătoria Braşov, iar magistraţii l-au condamnat acum un an la un an de închisoare cu suspendare. Ceilalţi 12 consilieri locali la data comiterii faptelor au primit pedepse cuprinse între 7 luni şi 1 an de închisoare cu suspendare.

De asemenea instanţa a decis ca inculpaţii să plătească în solidar sume cuprinse între 3000 şi 5500 de lei fiecăreia din cele şase familii care au fost lăsate ilegale fără locuinţe ANL. Părţile civile ceruseră 845.000 de lei.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut, faptul că, în cursul anului 2011, în cadrul procedurii de repartizarea a unor locuinţe tip ANL, inculpaţii au ignorat o sentinţă judecătorească şi au acordat şase locuinţe unor familii care aveau un punctaj mai mic în defavoarea altor familii care erau îndreptăţite să primească o astfel de locuinţă.

„Totodată, s-a stabilit că învinuiţii Cocoş Liviu şi Nedeluţ Andreea, în calitate de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Predeal, respectiv secretar al oraşului Predeal, au semnat procesul-verbal din data de 10.03.2010 al şedinţei Consiliului Local Predeal, asumându-şi veridicitatea celor consemnate, iar consilierii locali Bucur Nicolae, Toma Vasile, Hogea Mihaela, Bordea Alina Ionela, Bogdan Dănuţ, Pop Ilie, Vitiuc Anemaria şi Pop Valentin au aprobat procesul-verbal menţionat, în unanimitate, fără a face obiecţiuni, în cadrul şedinţei Consiliului Local Predeal din 18.04.2011, deşi acesta atesta fapte necorespunzătoare adevărului“, se arată în rechizitoriul procurorilor.