Poiana Narciselor, locul fermecat în care milioane de flori înfloresc în luna mai

Turiştii se pot relaxa astfel într-un adevărat paradis natural, înconjuraţi doar de flori, verdeaţă şi multă linişte. Pentru că este o arie protejată, culesul narciselor este interzis. La fel şi cositul ierbii. Localnicii spun că solul are ceva deosebit, de la natură, şi, de aceea, an de an, florile răsar la fel de frumoase.

„Ceva este deosebit aici. Nicăieri în ţară nu mai există aşa ceva. Solul are ceva deosebit. În fiecare an, ne minunăm de frumuseţea florilor. Chiar dacă le vedem de-o viaţă, mereu ai ceva nou de descoperit. Turiştii care vin aici sunt foarte încântaţi. Mulţi rămân muţi de uimire. Chiar dacă este interzis să culegi flori, puţini rezistă şi tot iau câteva fire.

Rezervaţia s-a păstrat pentru că nu a fost atinsă de pesticide şi de alte lucruri artificiale. Este o minune a naturii ce nu a fost alterată de mâna omului“, a spus Gheorghe Mermenean, locuitor din Vad.

Pe lângă narcise, în aria protejată creşte o mare varietate floristică care include specii vegetale de gălbenele, bulbuc de munte, coada vulpii, stupiţă etc, dar şi o faună diversă de mamifere, păsări, reptile şi amfibieni, insecte, printre care mulţi fluturi rari.

Puţini ştiu de unde vine numele florilor parfumate. Termenul de narcisă vine din mitologia greacă de la un tânăr frumos pe nume Narcis. Foarte preocupat de aspectul său, se spune că tânărul s-a îndrăgostit de propriul chip. După moartea sa, narcisele au înflorit, pur şi simplu, pe mormânt.

Frumuseţea locului i-a atras şi pe producătorii de film care au ales Poiana Narciselor pentru a filma un episod din „Neamul Şoimăreştilor“, peliculă care are la bază romanul lui Mihail Sadoveanu.

Festival tradiţional

În fiecare an, la Vad are loc şi Festivalul Narciselor, o sărbătoare ce nu trebuie ratată. La 21 mai, în ziua în care credincioşii îi sărbăroresc pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, tinerii din Vad şi din satele învecinate îmbracă straie populare şi se întrec în tradiţii şi jocuri demult uitate. Festivalul dă posibilitatea turiştilor să guste şi din produsele autentice ale zonei Făgăraşului.

Pentru a ajunge la Poiana Narciselor se merge pe DN1 Braşov-Codlea-Perşani-Şercaia, apoi de la Şercaia pe DN73A, până în satul Vad şi de aici încă 3 kilometri pe DC 107 C, drum asfaltat.

Alte atracţii ale zonei

Dacă ajungeţi la Vad nu rataţi nici atracţiile satelor învecinate. Puteţi vizita satul Ohaba unde există cea mai veche moară cu apă funcţională din România. Are încă piesele originale şi 140 de ani vechime. A devenit o mare atracţie pentru turişti.

Tot în apropierea de Vad este şi Templul Ursitelor de la Şinca Veche. Legenda spune că imediat ce ajungi în lăcaşul subteran oboseala dispare ca prin minune şi tot corpul este invadat de energie. Din vorbă în vorbă s-a născut mitul că toţi cei care intră în templu se vindecă de boli.