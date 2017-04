Petiţie pentru salvarea Formaţiei Salvamont Bran, desfiinţată de la 1 aprilie

Salvamontiştii din Bran au lansat o petiţie online prin care doresc să salveze formaţia care a fost desfiinţată de la 1 aprilie. Petiţia a fost lansată ieri şi a fost deja semnată de 1083 de oameni. „Formaţia Salvamont Bran a fost desfiinţară în mod ilegal sub pretextul inexistenţei suficientor fonduri de finanţare a Formaţiei din partea Primăriei comunei Bran. Această petiţie este adresată tuturor celor care susţin formaţia Salvamont Bran şi care consideră că reînfiinţarea Formaţiei Salvamont Bran reprezintă o necesitate pentru turişti şi pentru pasionaţii sporturilor montane. Cu ajutorul vostru vom putea să ne reluăm munca pe care o facem în folosul comunităţii şi al muntelui“, se arată în petiţia salvamontiştilor.

Serviciul de Salvamont din Zona Bran Moieciu a fost desfiinţat de la 1 aprilie, iar oamenii au fost daţi afară. Sediul a fost sigilat de Poliţia Locală care a pus sigilii chiar şi pe geamurile fixe care oricum nu se deschid. Salvamoniştii au acţionat în instanţă Primăria Bran pentru concediere abuzivă.

Serviciul era finanţat 60% de la Primăria Bran şi câte 20% de la Primăriile Moieciu şi Fundata. Autorităţile locale au decis să desfiinţeze posturile şi să predea angajaţii Consiliului Judeţean Braşov însă fără a discuta în prealabil cu instituţiile judeţene. Motivul ar fi unul juridic. Potrivit priumarului din Bran, Curtea de Conturi a atras atenţie că Serviciul Salvamont care aparţinea de Ocolul Silvic funcţionează ilegal. Practic Ocolul Silvic nu trebuie să se ocupe de acţiuni de salvare.

Primăria ar fi putut rezolva însă altfel problema. Ar fi putut prelua în subordine serviciul de salvamont, aşa cum se întâmplă în toate localităţile montate. Zona Bran-Moieciu are 18 trasee montane întinse pe 200 de km pătraţi. Practic Serviciul Salvamont de aici se ocupă de partea de NV a Masivului Bucegi până în Piatra Craiului.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov au declarat că nu pot prelua serviciul Salvamont nici dacă ar vrea pentru că nu este legal. În plus Branul este staţiune turistică şi încasează taxă pentru acest lucru. S-ar putea impune şi taxa de salvamont care este în alte localităţi cum este Zărneştiul de exemplu şi s-ar rezolva astfel finanţarea. Pentru funcţionare serviciul are nevoie de 300.000 de lei pe an.