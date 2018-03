Minunile de sub pământul României. Peştera Viagra, grota de unde picură aur şi palatul de cleştar din Vârtejul Dracului

Peştera Valea Cetăţii, situată pe drumul dintre Poiana Braşov şi Râşnov, are câteva caracteristici care o fac unică la noi în ţară. Face parte din rezervaţia naturală cu acelaşi nume care se întinde pe 18.000 de hectare. În total, peştera se întinde pe un kilometru, dar turiştii pot vizita o porţiune de 330 de metri. Potecile sunt din fibră de sticlă, un material care a fost folosit şi la construirea primelor avioane invizibile.

Iluminatul este şi el unul unic la noi în ţară, pe bază de led, prietenos cu mediul, un sistem care nu deranjează coloniile de lilieci care locuiesc în peşteră. Potrivit reprezentanţilor peşterii, sistemul de iluminat îi face pe turişti să se simtă ca într-un palat de cleştar şi în plus elimină sentimentul de claustrofobie. Pereţii nu mai par a fi foarte aproape, iar modul în care este iluminată peşteră dă senzaţia se spaţiu deschis, chiar dacă este sub pământ. Cei care doresc să viziteze peştera o pot face zilnic între orele 10.00 şi 18.00 pe timpul iernii până în 30 aprilie, între 10.00 şi 20.00 din mai până în septembrie. Preţul unui bilet este de 15 lei, respectiv 10 lei pentru copii. Intrarea în peşteră se face din 30 în 30 de minute, iar turiştii sunt însoţiţi permanent de un ghid.

Deşi există de sute de mii de ani, peştera a fost închisă până în 1949, fiind obturată de bolovani şi aluviuni care s-au prăvălit de pe munte în timpul mai multor furturi care au dus la inundarea Văii Cetăţii şi a Râşnovului. Din cauza fenomenelor meteo extreme, poiana din zonă se mai numeşte şi Vârtejul Dracului. În 1949 intrarea în peşteră a fost eliberată printr-o explozie care a îndepărtat bolovanii, iar 1954 mai mulţi tineri din Râşnov au fost primii care au explorat-o.

Peştera cu aur

Peştera Şugău din Harghita are o lungime de un kilometru şi are patru etaje. Nu se poate vizita în totalitate, fiind disponibil un singur nivel şi un traseu turistic de 150 de metri. Peştera este renumită datorită galeriilor ei foarte strâmte şi a formaţiunilor unice în România. Aici se pot admira stalactite conice, stalagmite sau stalpi cu guler. Galeria principală are săli precum Vestiarul, Sala Sfatului şi Hala Descoperirilor. În ultima dintre ele se poate vedea cu adevărat formele săpate de natură în stâncă denumite sugestiv după aspectul lor: Meduza, Delfinul, Lumea Fermecată sau Şirul de Stâlpi sau Ochiul Bufniţei.

Celebră o fac legendele care circulă de secole şi care spun că aici din pereţii peşterii picură aur. Se spune că odată la şapte ani se umplu trei găleţi cu aur, dar până acum nimeni nu a reuşit să se îmbogăţească. Se mai spune că doar cei aleşi pot găsi aurul, iar acesta poate fi adunat odată la şapte ani, doar în vinerea dinainte de Rusalii. Nimeni nu a reuşit însă să găsească mult râvnitul aur deoarece nu se ştie când încep şi mai ales când se termină cei şapte ani.

Turiştii trebuie să aibă la ei haine groase deoarece temperatura nu depăşeşte 9 grade. În interior puteţi simţi o mică presiune deoarece concetraţia de dioxid de carbon este mare. Se recomandă încălţăminte de munte deoarece în interior este şi mult noroi. Intrarea costă 10 lei pentru adulţi şi 8 lei pentru copii şi se face din oră în oră..

Peştera Viagra

Peştera Puturosu, denumită aşa după mirosul pe care îl emană sulful, este situată la 1.052 de metri altitudine în judeţul Covasa în masivul cu acelaşi nume. Are o lungime de 14 metri. Este cunoscută ca şi cea mai mare mofetă naturală din Europa datorită concentraţiei mare de sulf. Specialiştii spun că emană gaze cu bioxid de carbon la un debit de 3.000 mc în fiecare zi. Din cauza sulfului pereţii eu sunt galbeni. Chiar şi Împărăteasa Maria Teraza a recunoscut proprietăţile locului şi chiar ar fi dat ordin să se construiască o instalaţie care să capteze gazele. Din păcate aceasta a fost distrusă de mult.

După primul război mondial medicii au început să-i recunoască proprietăţile terapeutice. Şi astăzi mulţi dintre vizitatorii grotei Puturosu vin aici în scopt medical. Terapia cu sulf are efecte terapeutice mai ales în bolile cardiovasculare şi de natură reumatică, dar este un tratament natural eficient şi împotriva alergiilor şi bolilor de piele. De asemenea, localnicii mai spun că bărbaţii trebuie să ajungă măcar odată aici deoarece sulful este o adevărată Viagra naturală.

Peştera Puturosu este situată lângă staţiunea Băile Balvanyos din judeţul Covasna. Ca să ajunge la grotă trebuie să porniţi de la hotelul Best Western din Balvanyos. De aici există indicatoare care vă vor îndruma, iar drumul se parcurge în aprozimativ 30 de minute.