Investiţii prioritare la Codlea: sistem uriaş Big-Brother şi achiziţia de terenuri pentru tineri

„Am avut solicitări pentru un sistem de supraveghere video din partea Poliţiei naţionale, a celei locale, chiar şi din partea Serviciului de Gospodărire, care are probleme cu anumiţi cetăţeni care preiau dincontainere materiale reciclabile. Lucrăm în prezent la buget, în care vom include şi această investiţie”, a precizat Cîmpeanu.

În prezent, în Codlea există 13 camere amplasate pe DN1, cu dispecerat la Poliţia Locală.

În altă ordine de idei, viceprimarul din Codlea a reiterat intenţia municipalităţii de a asigura învăţământul doar în orele de dimineaţă.

„Vrem să investim mult în învăţământ. După cum am mai spus, vrem să investim la clădirea de pe strada Horia nr.5. Pentru Şcoala 2, soluţia este mansardarea, unde se vor amenaja şapte săli de clasă, iar pentru Şcoala 3 avem în vedere clădirea despre care am vorbit, unde vor fi 11 săli. Şcoala 1 nu are probleme în acest sens, împreună cu Liceul Teoretic. Sunt circa 1.500 de elevi din ciclul primar şi cel gimnazial, şi în jur de 500 învaţă la cele două licee”, spune edilul.

Tot la capitolul investiţii în 2017 sunt prevăzute fonduri pentru complexul sportiv cu piscină în zona Maial, unde vor fi şi două terenuri de tenis, pentru care există deja studii făcute.