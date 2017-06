Godină îi răspunde moderatoarei Antena 3 care l-a acuzat că încurajează violenţa: „Încurajez gestul oricărui poliţist care ripostează atunci când este lovit“

Poliţistul explică în postarea de pe Facebook că nu a încurajat violenţa şi vorbele i-au fost răstălmăcite. În schimb îşi menţine afirmaţia că poliţiştii au dreptul legal să riposteze atunci când sunt atacaţi.

„La Antena 3, doamna Porumbel, vizibil deranjată de postarea mea de aseară (n.r. sâmbătă), a încercat să mă denigreze în toate felurile. Şi cum putea face asta mai bine decât răstălmăcindu-mi vorbele? A afirmat că încurajez violenţa şi chiar au ales un titlu care nu are nicio legătură cu ce am scris eu: "Marian Godină: încurajez pumnul în gură." Nu ştiu de unde au scos acest citat. Pe lângă faptul că nu am zis aşa ceva vreodată, din contră, prin ce am scris acolo am încercat să descurajez violenţa şi am scris că oricine se gândeşte să lovească un poliţist ar trebui să ştie că e posibil ca poliţistul să riposteze. Nu de alta, dar nu e un sac de box, iar pe lângă asta e total acoperit atât de procedură (pe care am şi postat-o), dar şi de Codul Penal. Îmi menţin afirmaţia că încurajez gestul oricărui poliţist care ripostează atunci când este lovit. Iar dacă vreodată va încerca cineva să mă lovească, voi riposta exact cum scrie în procedură, aşa cum am şi făcut în trecut de altfel, când am şi fost cercetat pentru asta şi dosarul s-a clasat pentru că acţionasem LEGAL. Asta pentru că dosarele penale nu se solutionează la televizor de către moderatori "atotştiutori" de legi şi procedure“, a scris Marian Godină pe Facebook.

Scandalul dintre Marian Godină şi postul de televiziune Antena 3 a început după ce poliţistul a postat pe Facebook un fragment din procedura autorizată în România pentru imobilizarea persoanelor pentru a explica de ce consideră că fostul deputat Cristian Boureanu nu trebuie considerat o victimă.

Godină prezintă pe pagina personală de Facebook un fragment din procedura standard pe care sunt autorizaţi poliţiştii români s-o aplice în cazul în care au de-a face cu persoane recalcitrante:

„Din procedura de imobilizare a persoanelor



Pentru înfrângerea acţiunilor agresive şi imobilizarea persoanelor turbu­lente se folosesc procedeele specifice luptei corp la corp; se pot aplica şi LOVITURI CU PUMNUL, mâinile şi picioarele, genunchii, coatele şi alte părţi ale corpului.



Se evită aplicarea loviturilor în zone vitale şi cu o intensitate exa­ge­rată, de natură a provoca vătămarea gravă a integrităţii corporale ori moar­tea persoanelor.



Forţa fizică şi procedeele de luptă corp la corp se folosesc numai după so­marea celor care se manifestă violent, de a înceta acţiunea agresivă şi de a se supune cererii îndreptăţite a poliţistului folosind formula: „POLI­ŢIA, ÎNCETAŢI!”.



NU ESTE NECESARĂ SOMATIA în cazul în care poliţistul este atacat PRIN SURPRINDERE sau integritatea corporală sau viaţa vreunei persoane este pusă în pericol imediat.



Poate ar fi trebuit să citească asta şi moderatoarea de la Antena 3 care încerca din răsputeri în seara asta să ni-l prezinte pe dl Boureanu drept o victimă".

Brigada de poliţie rutieră a făcut publice imagini de la incidentul în care a fost implicat fostul parlamentar Cristian Boureanu. În afara scenelor deja cunoscute, în care Boureanu îi ameninţă pe poliţişti şi îl loveşte pe unul dintre ei, este prezentat întreg dialogul cu aceştia.