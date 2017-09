FC Braşov devine istorie. Clubul a intrat în faliment. A fost prima echipă din România care a câştigat o cupă internaţională

Clubul de Fotbal FC Braşov are datorii de 10 milioane de euro, aproximativ 5 milioane de euro, fiind impozite neplătite la fisc. Alţi 700.000 de euro reprezintă salarii neplătite la jucători. Clubul mai are şi o datorie de 1,3 milioane de euro la patronul Ioan Neculaie, care este anchetat penal tocmai pentru că a luat bani din conturile clubului. Restul sunt datorii accumulate la diverşi furnizori şi utilităţi. Clubul a intrat în insolvenţă în 2015, dar creditorii au cerut falimentul. Cererea lor a fost aprobată de Tribunalul Braşov.

„ În baza art.145 al.1 lit. A pct. c, lit. C şi art. 75 alin. 4 din Legea nr.85/2014 Dispune intrarea în procedura falimentului a debitorului SC Fotbal Club Braşov SA. Numeşte în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe practicianul în insolvenţă Rovigo SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din Legea nr.85/2014. Stabileşte onorariul provizoriu al lichidatorului judiciar la suma de 3.000 lei pentru întreaga procedură şi un onorariu de succes de 8% din sumele distribuite în procedură. In temeiul art.145 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la data de 06.10.2017. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 8.11.2017. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea şi publicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 06.12.2017. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi publicarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 10.01.2018. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare“, se arată în sentinţa Tribunalului Braşov.

Istorie de peste 80 de ani

Echipa de fotbal FC Braşov a fost înregistrată la Federaţia Română de Fotbal în 1937. A fost prima echipă din România care a căştigat o cupă internaţională. Au reuşit să câştige Cupa Internaţională Balcanică 1961-1962. Pe atunci nu era UEFA. Nici până astăzi cupa nu se regăseşte la club. Nu ştie nimeni unde este. Se bănuieşte că este la un depozit al federaţiei sau că ar fi la fostul antrenor Nicolae Proca, care a decedat.