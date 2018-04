Expoziţie în scop caritabil organizată de #FIND_US, susţinută de Clubul Rockstadt din Braşov

„Această expoziţie, deja itinerantă, subliniază, încă o dată, că fotografia de concert reprezintă o aripă foarte activă şi expresivă, ce completează, mai nou, arta fotografică! Fiind, totodată, o împletire între fotografia de presă şi cea artistică, vizitatorii vor descoperi în acest periplu vizual cele mai intense trăiri ale artiştilor care au concertat anul trecut atât pe scenele din România, cât şi pe cele din străinătate, momente unice surprinse cu măiestrie de către membrii #FIND_US.

In acelasi timp, ne bucuram enorm ca prin hobby-ul nostru ii putem intinde o mana de ajutor Flaviei Lupu, una dintre supravietuitoarele tragediei din Colectiv, care mai are un drum lung pana la recuperare. Asadar, ne face o deosebita placere sa va invitam la editia din Brasov a Expozitiei “Best Of #FIND_US 2017” si, pe aceasta cale, ii multumim foarte mult lui Dan Zaharia, Patronul clubului Rockstadt, pentru deschidere, incredere si pentru tot ajutorul acordat!”, se arată în comunicatul #FIND_US.

Vernisajul va avea loc in seara de sambata, 21 aprilie, cu incepere de la ora 20.00 la clubul Rockstadt, strada Nicolae Titulescu, nr. 2, Brasov. In scurt timp, va fi anuntata si formatia romaneasca care va concerta dupa inaugurarea expozitiei. De asemenea, in seara concertului va exista si URNA pentru donatii. Intrarea este libera! Veniti!

“Incurajam publicul sa revenina la Clubul Rockstadt si in cursul zilelor urmatoare, pentru a se bucura cat mai mult de imaginile alese cu grija de membrii #FIND_US”, a mai mentionat Asociatia.

Expozitia va contine in jur de 40 de fotografii, suprinse in timpul celor mai frumoase concerte desfasurate de-a lungul anului 2017.

“Tablourile fotografice sunt expuse in format 50 x 70 cm, portrait & landscape, iar donatia minima per exponat este in valoare de 100 lei. Suma de bani pentru fiecare lucrare va ajunge in contul Flaviei Lupu, ranita grav in tragedia din clubul Colectiv, ce, din pacate, are nevoie de 5 (cinci) operatii si recuperare, pana la finalul anului in curs”, a conchis FIND_US.

DONATI PENTRU FLAVIA CLAUDIA LUPU: RO62INGB0000999906207310

DESPRE FIND US, ASOCIATIA FOTOGRAFILOR DE CONCERT

#FIND_US este un grup de prieteni coalizat si dedicat fotografiei de concert!

Asociatia a luat fiinta in luna noiembrie 2015, in urma celor mai cumplite momente, cand colegi fotografi si prieteni s-au stins fulgerator din cauza incendiului din clubul Colectiv. Fotografii afectati, cei care au scapat cu viata, se regasesc in aceasta asociatie, mergand mai departe cu incredere pentru un orizont mai bun, demarand impreuna proiecte tematice si evenimente caritabile.

Scopul imediat al Asociatiei fotografilor de concert a fost ajutorarea colegilor afectati si a familiilor acestora, ca mai apoi asociatia trasandu-si din ce in ce mai multe obiective, printre care: reprezentarea intereselor fotografilor de concert in relatia cu organizatorii de evenimente, cu artistii, cu institutiile statului; organizarea si participarea la manifestari culturale legate de fotografia de concert, organizarea de expozitii fotografice, evenimente caritabile, concursuri de fotografie, cursuri de fotografie si alte activitati conexe; crearea unui cadru de comunicare intre toti cei implicati in organizarea de evenimente pentru o mai buna post-expunere vizuala a concertelor (promoteri, artisti, fotografi, public).

Printre proiectele asociatiei gasim:

• expozitia foto dedicata fotografilor afectati de tragedia din Colectiv (desfasurata in doua locatii - Hanul Gabroveni si Casa Filipescu-Cesianu), extinsa apoi in sediul Guvernului Romaniei si in sediul Ministerului de Finante;

• expozitia anuala Best Of #FIND_US cu scop caritabil, in parteneriat cu diferite cluburi (Fabrica, Gallery Cafe) si cu artisti (RoadKill Soda, Gray Matters);

• participarea cu exponate in cadrul unor evenimente culturale;

• traininguri de fotografie pentru copii in colaborare cu asociatia “The Social Incubator”;

• dezvoltarea unui ghid de bune practici pentru fotografii de concert acreditati la evenimente s.a.m.d.

https://www.facebook.com/afcro/

http://find-us.ro/